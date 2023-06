Bomba Ferrari, l’annuncio: “Leclerc in Aston Martin”

Charles Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari a breve giro di posta. Il pilota monegasco fa gola a scuderie che puntano al titolo mondiale di Formula 1

Il rapporto tra Charles Leclerc e la Ferrari è sempre più burrascoso. Tra la scarsa competitività della vettura, superata di slancio in questo 2023 non solo da Red Bull e Mercedes ma anche dalla sorprendente Aston Martin e talune recenti gravi incomprensioni avute con il muretto, il pilota monegasco potrebbe realmente prendere in considerazione l’ipotesi di un addio a Maranello al termine del contratto che lo lega al Cavallino Rampante che scadrà nel 2024.

Nelle scorse settimane si erano fatte insistenti le indiscrezioni, provenienti soprattutto dalla Germania, di un ipotetico approdo di Leclerc alla Mercedes nel 2024, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di contratto con Maranello. Le voci in questione erano alimentate da quelle altrettanto insistenti secondo cui Lewis Hamilton avrebbe salutato le Frecce d’Argento a fine 2023 per approdare proprio alla Ferrari.

Ma dai diretti interessati sono arrivate solo smentite, a tal punto che ad essere imminente è invece il rinnovo contrattuale dello stesso Sir Lewis con la scuderia di Brackley. Di conseguenza Leclerc è destinato a rimanere alla Ferrari almeno fino al termine del mondiale 2024. In alcune interviste anche molto recenti il talento monegasco ha rilasciato una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della Rossa, ma nello sport a questi livelli nulla si può dare per scontato.

Ferrari-Leclerc, l’addio è a un passo: “Può andare all’Aston Martin”

C’è infatti chi crede ancora a un eventuale e clamoroso ribaltone. L’ex pilota e fratello di Michael Schumacher, Ralf, prevede un approdo a breve termine di Leclerc all’Aston Martin. Vista l’impossibilità di arrivare a team come Red Bull e Mercedes, che sembrano avere già le idee chiare per il prossimo futuro, il team di Silverstone rappresenta un’opzione valida e concreta.

“Credo che una forte candidata sia l’Aston Martin che deve guardarsi intorno – ha dichiarato Ralf Schumacher -. Questa sarebbe una possibilità logica per Charles Leclerc, considerando anche l’eventuale partnership con Honda”. E in effetti i vertici dell’Aston Martin devono ancora decidere se confermare o meno per la prossima stagione Lance Stroll, il giovane pilota canadese figlio del proprietario del team che non sta ottenendo i risultati sperati.