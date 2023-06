Dua Lipa è uno schianto: l’ultimo scatto stende i fan

Dua Lipa colpisce ancora nel segno i suoi fan con le ultime foto pubblicate online, in cui riesce a essere addirittura più bella del solito.

È una star della musica, ma sui social fa scalpore anche per le sue foto. Dua Lipa non racconta ai suoi fan solo aspetti della sua carriera da popstar globale, ma anche momenti della sua vita privata. E ovviamente non mancano foto che non possono che lasciare senza fiato i suoi molti follower (oltre 88 milioni solo su Instagram). D’altro canto, la cantante britannica è nota per la sua bellezza e il suo stile inconfondibile.

Nata a Londra nel 1995, in una famiglia di origini kosovare e albanesi, Dua Lipa è ormai da diversi anni una star di fama mondiale. E dire che la sua carriera è cominciata quando, da giovanissima, pubblicava cover di canzoni famose sul proprio canale YouTube. Poi, nel 2015 il primo boom con il singolo ‘Be the One’, che ha fatto da lancio per la sua carriera e per il suo primo album di studio, chiamato proprio ‘Dua Lipa’. Dal disco viene estratto anche il singolo ‘New Rules’, che le dà veramente la fama globale.

La sua carriera da popstar è continuata con altri grandi successi di pubblico e di critica, come la canzone ‘One Kiss’, prodotta con Calvin Harris, e il secondo album ‘Future Nostalgia’. Ma parallelamente alla crescita della sua fama come cantante, Dua Lipa è divenuta anche un’icona della moda, posando come testimonial per importanti marchi del settore del fashion. Come se non bastasse, quest’anno ha anche debuttato al cinema con una parte nel film ‘Barbie?, di cui ha curato anche la colonna sonora.

Dua Lipa, la foto seducente fa breccia del cuore dei fan

Insomma, una carriera completa e in continua ascesa, quella della 27enne cantante britannica, che dal 2022 ha anche la cittadinanza albanese. Dua Lipa si tiene molto impegnata, e i suoi numerosissimi follower se ne sono certamente accorti. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la popstar pubblica spesso immagini legate ai suoi progetto (alcuni dei quali anche in ambito letterario), ma allo stesso tempo anche foto della sua vita quotidiana.

Dua Lipa si diverte e gioca con i suoi fan, tra foto con le amiche e altre in giro per feste ed eventi mondani, oppure ancora quando prova diversi possibili outfit. Abiti molto audaci, oppure anche più casual, costumi da bagno e pure mise eleganti e provocanti al tempo stesso, come è il caso di questo recente servizio fotografico. Dua Lipa appare in versione dark, con un corsetto nero con spalline basse, che esalta la bellezza quasi retro della cantante britannica.