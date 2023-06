Napoli-Chiesa, è esplosa la bomba di mercato!

Clamorosa bomba di mercato sul Napoli: approccio per Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus. Cosa sta succedendo

Il Napoli ci prova per Chiesa. La clamorosa bomba di mercato scoppia fragorosa nei primi giorni di Rudi Garcia in azzurro. Il tecnico francese è stato presentato lunedì scorso al Museo di Capodimonte ed ora si aspetta i giusti rinforzi per far sì che la squadra possa difendere al meglio il tricolore conquistato con Spalletti in panchina.

Obiettivo principale è prendere il sostituto di Kim, ormai destinato al Bayern Monaco: quando si aprirà la finestra di validità della clausola, il club tedesco verserà i circa sessanta milioni necessari per strappare ai partenopei il difensore coreano. Sarà quello il momento in cui il Napoli affonderà il colpo per il sostituto: Danso resta uno dei nomi più gettonati, senza dimenticare Scalvini, ora impegnato con l’Italia Under 21 agli Europei di categoria, il quale però ha un prezzo forse troppo elevato.

Difensore a parte, altri acquisti serviranno sicuramente a centrocampo dove Ndombele tornerà al Tottenham e Demme è destinato all’addio. Capitolo a parte merita l’attacco, dove tutto dipenderà dalle cessioni. De Laurentiis ha (quasi) blindato Osimhen, ma un’offertona potrebbe cambiare le carte in tavola. Come cambiare si potrà sull’out destro visto che Lozano, in scadenza nel 2024, piace in Premier League (West Ham su di lui). Proprio lì dove potrebbe giocare Federico Chiesa.

Calciomercato Napoli, sondaggio per Chiesa

Il Napoli su Federico Chiesa o meglio: il Napoli che ha fatto una chiacchierata per l’esterno in uscita dalla Juventus. Il matrimonio tra l’ex Fiorentina e i bianconeri è in crisi, colpa – si racconta – di un accordo sul rinnovo che non arriva per la distanza tra domanda e offerta.

In questa situazione, stando a quanto riferisce il giornalista della Rai Paolo Paganini su Twitter, si è inserito un incontro tra il Napoli e il procuratore del calciatore Fali Ramadani. Un contatto esplorativo e nulla di più, per il momento, anche perché l’operazione richiederebbe un investimento economico non indifferente.

Per il sì della Juventus, che è pronta a cedere il calciatore per fare cassa, servirebbero almeno 50 milioni di euro considerato il contratto in scadenza nel 2025. Altro aspetto da non sottovalutare è l’ingaggio: a Torino Chiesa prende circa 5 milioni di euro, una cifra che è già fuori dai parametri del Napoli che si è imposto un tetto d’ingaggio intorno ai 3,5 milioni.

Insomma, un sondaggio che potrebbe restare tale, anche se De Laurentiis ha abituato a sorprendere e potrebbe farlo ancora una volta.