Incardona straripante: i tifosi dell’Inter sognano con Eleonora

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma anche in questo caso la bellissima Eleonora Incardona ha lasciato tutti i suoi fan completamente senza parole

Ed il motivo è fin troppo evidente visto che ci stiamo riferendo ad un nuovo ed impressionante capolavoro che arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Lo stesso che, nel giro di pochissimo tempo, sta ricevendo una serie di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si aspettavano affatto nulla del genere.

Coloro che sono rimasti decisamente più contenti non possono che essere i sostenitori dell’Inter. La nota influencer, quasi due settimane fa, ha sostenuto la squadra allenata da Simone Inzaghi nella difficile finale di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City. Purtroppo la sua presenza non è bastata ai calciatori per sollevare al cielo il trofeo.

Eleonora Incardona fa impazzire i tifosi dell’Inter

L’Inter non vede l’ora di ripartire la prossima stagione, sperando di poter mettere in bacheca altri trofei oltre a quello della Coppa Italia. Ci sarà il supporto non solamente dei suoi tifosi, ma anche quello della meravigliosa Eleonora Incardona. Proprio dal suo account ufficiale di Instagram è arrivata una nuova perla che sta avendo il successo che merita. I suoi più di 880mila follower non stavano aspettando altro.

Gli stessi che sono rimasti decisamente senza parole. In questo scatto si presenta con un top che lascia intravedere tutte le sue forme interessanti. Oltre ad un sorriso a dir poco fenomenale. Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, gonna corta fino al punto giusto e gambe in evidenza. Oltre alla cartella dell’Inter, sulle sue gambe anche la maglia della squadra nerazzurra.

Tantissimi sono i commenti da parte dei suoi fan. C’è anche chi usa il filo dell’ironia “Sei una divinità, peccato che tu tifi Inter“. Fino ad arrivare a “Sei meravigliosa“, “La migliore di tutte” ed una infinità di cuori solamente per lei. Con l’estate, oramai alle porte, i suoi seguaci non vedono l’ora di vedere il posto in cui trascorrerà le prossime vacanze estive.

Non solo: anche la sua collezioni di costumi ed un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Nel frattempo, la sua pagina ufficiale, continua ad arricchirsi di moltissime foto semplicemente straordinarie e che meritano di essere osservate molto attentamente.