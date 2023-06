Elisabetta Canalis fa impallidire tutti: temperatura altissima

Elisabetta Canalis non perde occasione di confermare tutto il suo fascino leggendario, la showgirl non si smentisce mai: pazzesca

Basta pronunciare il suo nome, per associarlo, in maniera immediata, a un ideale di bellezza intramontabile e senza tempo, tra quelli maggiormente capaci di infiammare la passione degli ammiratori. Elisabetta Canalis è sempre stupenda, nonostante il trascorrere degli anni. Per una come lei, è difficile, quasi impossibile, trovare paragoni.

La showgirl sarda entrò di prepotenza nelle case degli italiani e nel cuore di milioni e milioni di ammiratori, grazie al triennio vissuto come velina a Striscia la Notizia. Da allora diventò ‘la’ velina per eccellenza e per tutte coloro venute dopo di lei c’è stato da confrontarsi con la sua pesantissima eredità. Soprattutto, Elisabetta è diventata una delle bellezze italiane più in vista e lo è rimasta attraversando varie epoche. Eppure, per lei sembra non essere cambiato nulla.

Osservando le immagini di un tempo e quelle dell’attualità, si fa fatica, onestamente, a trovare delle differenze. Anzi, forse oggi Elisabetta è persino più affascinante e seducente che mai. Come modella e personaggio televisivo, ha continuato a manifestare la sua presenza inconfondibile nel mondo dello spettacolo. Il cuore degli ammiratori batte sempre fortissimo per lei e non è affatto casuale che il suo pubblico sui social sia nuovamente in aumento. Oltre tre milioni e mezzo di followers su Instagram per la Canalis, che in questo periodo, naturalmente, da’ tutto il meglio di se stessa.

Elisabetta Canalis, si vede praticamente tutto: la maglietta è troppo aderente, la fantasia decolla

L’estate la vedrà, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, tra le protagoniste principali del web. C’è chi non aspetta altro che godersi i suoi scatti in costume, immagini che saranno da perdere la testa. Nel frattempo, tra i suoi impegni di lavoro, continua a regalare momenti indimenticabili ai fan.

Elisabetta in questi giorni è di nuovo in Italia, per vari eventi e campagne pubblicitarie. E questa visione in primo piano manda davvero al manicomio la platea. Top aderentissimo e trasparente che lascia ammirare i dettagli più provocanti del lato A, la trasparenza ad altezza delle calze è se possibile ancora più bollente. Tempestata di like, Elisabetta viene anche osannata dai soliti commenti che non possono mai mancare: “E le 20enni mute” (un grande classico), “La donna italiana più bella in assoluto“, “Inchinatevi davanti a sua maestà“, “Ma vuoi farci innamorare tutti?“.