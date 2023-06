Incubo Kvaratskhelia: la notizia preoccupa i napoletani

Stagione sontuosa quella di Kvicha Kvaratskhelia che al primo anno di Serie A ha vinto lo scudetto con tanto di premio di MVP. Eppure un punto ‘debole’ il georgiano lo ha dimostrato

L’impatto di Kvicha Kvaratskhelia sul campionato di Serie A è stato a dir poco fenomenale. Il fortissimo esterno georgiano ha immediatamente conquistato il cuore dei tifosi del Napoli nella zona di campo che era stata dell’ex capitano Lorenzo Insigne. Gol ed assist a grappoli sin da subito per l’ex Rubin Kazan, che ha visto anche aumentare a dismisura il proprio valore.

Dribbling e giocate visionarie, una velocità di gambe e di pensiero fuori dal comune e tantissima qualità al servizio della squadra. Kvaratskhelia ha saputo incidere senza sentire minimamente il passaggio in un campionato più importante come la Serie A, facendo registrare un grande impatto anche sulla Champions League, assestandosi quindi anche come big a livello internazionale.

Il premio di MVP dell’ultimo campionato è inoltre il picco massimo raggiunto a livello personale in un’annata da 12 gol e 13 assist in Serie A che nel complesso arriva invece a 14 reti e 17 passaggi vincenti aggiungendo anche le altre competizioni con indosso la maglia del Napoli. Numeri da capogiro che cozzano però con una statistica specifica poco felice. In stagione infatti Kvara è stato coinvolto diverse volte anche dal dischetto, denotando però qualche pecca nell’esecuzione dei calci di rigore.

L’ultimo errore dagli undici metri è arrivato di recente in nazionale: un dato che può preoccupare i tifosi.

Napoli, Kvaratskhelia sbaglia ancora dal dischetto: errore anche in nazionale

Il Napoli in stagione ha visto andare dal dischetto diversi rigoristi, con fortune peraltro alterne. Da Osimhen a Kvaratskhelia passando per Zielinski, Elmas, Politano ed anche Lozano. Tanta confusione e nessuna certezza, neanche il georgiano MVP della Serie A.

Kvara ha messo a segno quelli contro Torino e Spezia sbagliando ben due col Napoli ed anche particolarmente importanti in Champions League contro l’Eintracht e soprattutto contro il Milan nei quarti, al cospetto di Mike Maignan.

Una tendenza quella degli errori dal dischetto che si è protratta anche in nazionale dove con la Georgia ha recentemente sbagliato. Prosegue infatti la maledizione del numero 77 azzurro che con la sua nazionale nelle qualificazioni contro la Scozia ha fallito su rigore dilapidando la chance per accorciare il risultato. Conclusione alta e vittoria 2-0 per gli scozzesi con il dato sui penalty che per Kvaratskhelia inizia ad essere preoccupante.

Tra club e nazionale gli errori salgono quindi a tre su un fondamentale che andrà per forza di cose migliorato.