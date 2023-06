Clausola Osimhen, colpo di scena in casa Napoli

Dopo la soluzione del rebus ‘panchina’ riflettori puntati ancora sul Napoli: clamoroso colpo di scena, spunta la clausola ‘Osimhen’

Risolta la questione erede di Luciano Spalletti, con il francese di origini spagnole Rudi Garcia che ne prenderà il posto sulla panchina dei campioni d’Italia, a tenere banco in casa Napoli è Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, che ha trascinato a suon di gol gli azzurri all’agognato terzo scudetto della loro storia, è sempre più corteggiato dalle big d’Europa. Tuttavia, proprio nel corso della conferenza stampa di presentazione del neotecnico azzurro Aurelio De Laurentiis ha rassicurato i tifosi: “Osimhen resta“.

Non solo. Il patron azzurro, in vena di ‘spoiler’, ha anche reso noto che c’è già un accordo di massima sul prolungamento di due anni del contratto del ‘bomber mascherato’.

A breve, quindi, il Presidente azzurro si metterà al tavolo con gli agenti del nigeriano per mettere nero su bianco l’intesa raggiunta sull’allungamento al 2027, senza opzioni, del contratto in essere, in scadenza nel 2025, con tanto di sostanzioso ritocco dell’ingaggio che dovrebbe sfiorare i 6.5 milioni di euro a fronte dei 4.5 che il nigeriano percepisce al momento.

Colpo di scena in casa Napoli: spunta la clausola in stile ‘Haaland’ per Osimhen

Tutto bene, dunque, ma non benissimo. Nella conferenza stampa di cui sopra il patron azzurro ha poi smorzato gli entusiasmi con quel ‘vedremo‘ in caso di ‘un’offerta importante per la salute del Napoli‘ che apre la porta, forse la spalanca, alla cessione del nigeriano. Dovrà essere però davvero una cifra monstre:150 milioni di euro.

Comunque, come se tutto ciò non bastasse a non far dormire sonni tranquilli ai tifosi azzurri, come riportato dal quotidiano ‘Roma’, spunta una clausola che gli agenti del bomber nigeriano vorrebbero inserire nel prolungamento contrattuale che però vede contrario De Laurentiis.

Tuttavia, le parti potrebbero trovare un punto d’incontro sull’ipotesi di una clausola rescissoria in stile ‘Haaland’, cioè scatterebbe tra due anni, e non sarebbe parametrata alla valutazione attuale. L’importo sarebbe meno consistente e quindi più appetibile.

Un compromesso per tranquillizzare il giocatore e nello stesso tempo salvaguardare gli interessi della società azzurra consentendole comunque di realizzare una cospicua plusvalenza grazie all’esaurimento del processo d’ammortamento del costo per l’acquisto del nigeriano dato che il Napoli lo avrebbe sotto contratto per almeno altri due anni.

Insomma, non solo dentro ma anche fuori dal campo Victor Osimhen è sempre più sulle orme dell’attaccante norvegese del Manchester City. Del resto, il nigeriano è l’unico che, numeri alla mano, in prospettiva potrebbe tenere il passo del fenomenale norvegese che ha chiuso la stagione con l‘incredibile score di 52 gol, più 9 assist, in 53 apparizioni stagionali.