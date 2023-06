Game over Berrettini, ora è ufficiale: l’annuncio

Il tennista romano, forse nel momento più buio della carriera, ha annunciato un altro forfait: il giudizio è impietoso

Ci sarebbe quasi da non crederci se non fosse già successo ad altri tennisti e tenniste prima di lui. Arriva ad un certo punto, nella carriera di alcuni atleti, l’annus horribilis. Quello iin cui tutto va storto. Quello in cui, anche con una dose variabile di colpe personali, la fortuna volta completamente le spalle. È proprio lì che si rischia di entrare in un tunnel, in un vortice che può portare alla depressione sportiva, alla sfiducia, alla disperazione. E meno male che, nel caso di Matteo Berrettini, almeno la vita privata sembra andare a gonfie vele. Ma solo quella.

Reduce da un rientro in campo non certo indimenticabile in quel di Stoccarda – schiaffeggiato con un pesante 6-1 6-2 dall’amico Lorenzo Sonego – quando è uscito dal rettangolo di gioco in lacrime, il romano ha annunciato la mancata partecipazione al torneo del Queen’s. Quello che tradizionalmente precede Wimbledon. Un torneo che tra l’altro l’allievo di Vincenzo Santopadre ha vinto lo scorso anno, allorquando la stagione sull’erba sembrava andare a gonfie vele. Nulla da fare. I soliti, ormai cronici, problemi ai muscoli addominali hanno nuovamente fermato il finalista dei Championships 2021. Ma le brutte notizie non sono certo finite qui.

Proprio in vista del Major londinese – ammesso e non concesso che Matteo vi partecipi – l’azzurro è purtroppo già certo di non rientrare tra le 32 teste di serie. La mancata difesa dei 500 punti vinti lo scorso anno al Queen’s ne hanno determinato lo scivolamento, che sarà ufficiale lunedì prossimo, oltre l’ultima posizione utile per avere, in teoria, un tabellone più agevole.

Nicola Pietrangeli a gamba tesa su Berrettini: “Nessuna pena per lui”

Dopo aver commentato con sincero dispiacere le incontrollate voci che vorrebbero addirtitura imminente un clamoroso ritiro – magari temporaneo – dell’ex Top Ten, la leggenda del tennis azzurro Nicola Pietrangeli, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com, ci è andato giù pesante nel commentare il difficile momento sportivo dell’atleta.

“Matteo è bello, è ricco, è famoso. Ma che vuole di più dalla vita? Dovrebbe accendere un cero alla Madonna ogni giorno“, ha esordito un già velenoso Pietrangeli. “Forse non si rende nemmeno conto della fortuna che ha. Guadagna milioni di euro, ma sta dilapidando tutto. A me onestamente non fa per niente pena“, ha chiosato il capitano non giocatore della formazione azzurra che conquistò la Coppa Davis nel 1976.

Sicuramente il giudizio di Pietrangeli è duro, crudo, forse poco empatico. Chissà se avrà il potere di suscitare una reazione nell’animo del romano, che nel frattempo – problema minore per carità – deve anche sorbirsi le solite frecciate velenose nei confronti della compagn Melissa Satta, rea di ‘portare sfortuna’, secondo alcuni…