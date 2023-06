35 milioni e primo regalo per Garcia: affare da capogiro

Dopo la presentazione ufficiale di lunedi scorso, Rudi Garcia potrebbe ricevere a breve un bellissimo regalo dal calciomercato.

Il Napoli sta per iniziare la sua estate da campione d’Italia. Una volta terminata la stagione che ha riportato lo Scudetto dopo la bellezza di 33 anni, il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha dovuto subito affrontare l’addio di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, ha espresso la sua volontà di concludere anticipatamente il suo rapporto con la squadra azzurra, visto il suo desiderio di prendersi un anno sabbatico.

Una volta ufficializzato l’addio a Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis si è messo alla ricerca del nuovo allenatore e, dopo tantissimi nomi accostati al suo Napoli, ha scelto Rudi Garcia. Il tecnico francese, infatti, ha stipulato un contratto di due anni con il club campano, dimostrando sin da subito grandissima voglia di continuare a vincere.

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, di fatto, Rudi Garcia ha ribadito la sua grande ambizione di portare ancora il Napoli al successo. Dal punto di vista del calciomercato, almeno per il momento, l’ex allenatore della Roma non ha fatto nessuna pretesa in particolare ad Aurelio De Laurentiis, anche se per lui potrebbe arrivare dal calciomercato già un grandissimo regalo.

Mercato Napoli, De Laurentiis è pronto ad investire ben 35 milioni per Gabri Veiga del Celta Vigo: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli sta cercando di acquisire le prestazioni del giovane Gabri Veiga del Celta Vigo. Il calciatore iberico (classe 2002 ed ora impegnato con la Spagna Under 21 nell’Europeo di categoria) ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad investire una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Il Napoli, sempre come raccolto da ‘Sky Sport’, sta di fatto aspettando un segnale dello stesso Gabri Veiga per sferrare il colpo finale. Anche se il club partenopeo non deve protrarre questa trattativa a lungo, considerando che il giovane calciatore del Celta Vigo è seguito anche da tante squadre della Premier League.

Per quanto riguarda le altre trattative di mercato, invece, il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kim Min-Jae. Il sudcoreano, vista la clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio, è infatti prossimo ad andare via. La squadra più vicina al centrale azzurro è sicuramente il Bayern Monaco, il quale è disposto ad arrivare fino a 70 milioni di euro per prendere uno dei perni del team che si è laureato quest’anno campione d’Italia.