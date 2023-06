Lo ha chiesto Garcia, primo colpo Napoli in arrivo

Rudi Garcia vola deciso sul futuro del Napoli, nel calciomercato c’è già la prima netta indicazione per il neo tecnico azzurro.

Il primo colpo dei campioni di Italia arriva direttamente dal volere del mister francese, pronto a dare la sua impronta nel ritorno in Serie A. Il Napoli non deve adagiarsi sugli allori e per questo motivo è in arrivo il primo top player.

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sin dalla presentazione di Rudi Garcia: nessuno deve sedersi sugli allori. Un messaggio fin troppo netto che riguarda un po’ tutte le componenti del gruppo, l’allenatore sa bene di cosa parla. Garcia vuole portare un suo tocco al Napoli, ha chiarito come non stravolgerà la rosa ma metterà comunque qualcosa di suo per mantenere alta la qualità.

In questo caso, il primo acquisto del Napoli arriva sotto la diretta indicazione dell’allenatore. Un colpo importante, necessario per mantenere alto il livello dei titolari e consentire a Garcia di potersi muovere sul sicuro in questo suo ritorno nel campionato italiano.

Lo sceglie Garcia, ecco chi arriva a Napoli

Tutti seguono i movimenti della squadra campana, la vittoria dello scudetto ha alzato le attese dei tifosi e anche degli sportivi. Il Napoli cercherà di ripetersi in Italia e di migliorare il suo score europeo in Champions League, la scelta di Garcia va nel solco di un allenatore capace di valorizzare al meglio ogni singolo elemento. Non sorprende come il francese abbia già indicato il primo acquisto: Danso al Napoli, il centrale è pronto per la maglia azzurra.

L’erede di Kim al centro della difesa arriverà sotto precisa indicazione dell’allenatore, che lo preferisce senza dubbio alle alternative proposte. Sembrava in vantaggio sino a qualche giorno fa Lucumi dal Bologna, ma è ora il centrale austriaco del Lens ad avere la meglio nella corsa al posto in mezzo. I numeri parlano per Danso, che ha giocato 37 gare in Ligue 1 e ha avuto una media importante nelle sue prestazioni, tanto da entrare nella top undici del campionato. Abile nella marcatura uno contro uno, data la sua prestanza fisica nel gioco aereo svetta con sicurezza e personalità.

Garcia vuole Kevin Danso, lo ritiene adatto come sostituto del coreano, sicuro partente data la clausola verso l’estero che favorisce i top club. Danso, colosso di un metro e novanta centimetri, sarà piazzato da Garcia in difesa, dopo averlo anche seguito insieme all’area scouting, le relazioni positive confermano l’importanza dell’affare.