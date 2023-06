Doppio affare Juve-Napoli: totale da 130 milioni

Il Napoli e la Juventus sarebbero vicinissimi ad un affare da 130 milioni, ecco cosa dovranno fare le due società.

Prima le cessioni. E non perché ci sia bisogno di denaro per condurre le operazioni di mercato, ma semplicemente, Napoli e Juventus, sono ora al centro di due operazioni molto simili che porteranno in totale, nelle casse delle due società, 130 milioni. Una bella somma anche se complessiva, per iniziare a fare le trattative.

Si prevede una bella estate calda sia per i Partenopei, freschi vincitori dello scudetto, sia per i bianconeri che dovranno giocare soltanto la Conference League, ma che vogliono tornare in Champions quanto prima. E per farlo, potrebbe non bastare la rosa attuale che per molti effettivi ha un po’ deluso nella scorsa stagione.

130 milioni di euro! Doppio affare Juve-Napoli

Si preparano quindi dei veri fuochi d’artificio, ma come detto, si cederà prima. Semplicemente perché c’è una squadra che ormai sembrerebbe vicinissima all’acquisizione di un calciatore azzurro e di uno bianconero, e non per cifre irrisorie. Non saranno felici né il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, né il pubblico napoletano, ma tutti sanno che il difensore Min-jae Kim ha una clausola rescissoria che basta pagare per poi poter parlare direttamente col difensore.

Ebbene, dopo qualche chiacchiera del Manchester United con l’entourage del coreano, sarebbe ora il Bayern Monaco a mettere nero su bianco. Per assicurarsi le prestazioni del ventiseienne che ha giocato una sola stagione ai piedi del Vesuvio, i bavaresi sarebbero disposti a pagare la suddetta clausola che ammonterebbe a circa 60 milioni di euro. Da ammettere che non sarà certo un cattivo affare, calcolando che il Napoli lo ha preso solo per 20 milioni un anno prima.

Ma i bavaresi, freschi campioni di Germania all’ultimo respiro, sono davvero scatenati e vogliono fare la spesa in Italia. Ancora Serie A infatti, tra gli interessi della società del presidente Hainer, pronto a scambiarsi le carte anche con la Juventus. Qui, l’affare sarebbe addirittura di 70 milioni.

Sarebbero gli stessi Die Roten infatti, ad avvicinarsi in questo momento più di tutte le interessate, a Dusan Vlahovic. La fine del contratto in bianconero del ventiseienne è ancora lontana, 2026, ma la Juventus vorrebbe cederlo, sia per non rinunciare ad offerte importanti, sia perché il serbo non sembrerebbe essersi mai realmente ambientato alla Continassa.

Arrivato dopo 17 gol in metà stagione dalla Fiorentina, Vlahovic ne ha segnati poi solo 7 in campionato dal gennaio 2022 a giugno dello stesso anno. Quasi peggiore lo score della stagione appena conclusasi, 10 reti, ma in un’annata intera. Il Bayern potrebbe quindi portare ora grandi cifre in Italia e prendere due calciatori.