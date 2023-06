Boom Juve: Giuntoli arriva con un big azzurro

La Juventus è pronta a firmare lo sgarbo agli azzurri: con Giuntoli a Torino può firmare anche un big del Napoli

La stagione si è conclusa e, adesso, i pensieri delle grandi società italiane e non solo sono tutte per il calciomercato. L’estate che ormai è ufficialmente arrivata porterà con sè cambiamenti sostanziali alle rose di Serie A.

Tra le protagoniste assolute vi sarà certamente la Juventus che, dopo un’annata deludente, ha tutta l’intenzione di tornare a brillare. Massimiliano Allegri, però, dovrà fare i conti con numerosi cambiamenti che alla rosa della ‘Vecchia Signora’ – giorno dopo giorno – stanno per verificarsi. In difesa risuona l’allarme Bonucci, con la possibilità che il centrale di Viterbo possa effettivamente salutare con un anno di anticipo i bianconeri. Dubbi persistenti riguardo ad Alex Sandro che, nonostante il rinnovo annuale, potrebbe effettivamente dire addio (si è parlato di rescissione).

Molte delle strategie future, però, dipenderanno da Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli è ormai prossimo ad essere ufficializzato dalla Juventus. Il pressing costante, negli ultimi mesi, sembra aver sortito l’effetto sperato. E Giuntoli sarà l’artefice, già nelle prossime settimane, delle scelte di mercato della Juventus. Una Juventus che anche a centrocampo cambierà volto. Già salutato Paredes, anche Adrien Rabiot sembrerebbe ad un passo dal dire addio a parametro zero. Ecco perchè i nomi, per potenziare la mediana, sono sempre i soliti.

Davide Frattesi, per il quale l’Inter sembra essere in pole ed il Milan poco dietro. Ma anche e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic, già da tempo destinato a dire addio alla Lazio vista l’imminente scadenza nel 2024. La soluzione, però, potrebbe portarla proprio il nuovo direttore sportivo.

Giuntoli fa tremare il Napoli: scippo e futuro alla Juve

Cristiano Giuntoli, in tal senso, non vorrebbe farsi trovare pronto e starebbe sondando il terreno per una soluzione che lascerebbe i più decisamente interdetti. Perchè il dirigente potrebbe valutare uno scippo a sorpresa al ‘suo’ Napoli, portando con sè un pezzo da 90 dell’ultimo Scudetto. Se Frattesi e Milinkovic-Savic dovessero sfumare definitivamente, allora il nuovo ds punterebbe il mirino di Piotr Zielinski.

In scadenza il 30 giugno 2024 con la società di Aurelio De Laurentiis, già nei mesi scorsi la Juve aveva sondato il terreno per provare a regalare ad Allegri il gioiello polacco. Adesso, non sarà semplice. Perchè il patron azzurro opporrà una certa resistenza: l’idea di rinforzare una diretta concorrente – e storica rivale – non va proprio giù a De Laurentiis.

Ecco perchè, solo di fronte ad una cifra di 30-40 milioni di euro, l’ex Empoli potrebbe finire per passare alla Juventus. Uno scenario complicato ma da tenere in considerazione, visto che Zielinski potrebbe non rinnovare con il club campano.