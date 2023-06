Trasparenza che fa girare la testa: Sabrina Salerno scottante

Un altro nuovo ed interessante capolavoro che porta la firma di una delle regine dei social network. Anzi, di Instagram: stiamo parlando di Sabrina Salerno

Il suo ultimo post, che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale, non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione visto che merita davvero tanto. Parola dei suoi follower che ancora devono riprendersi da quello che i loro occhi hanno appena visto. Direttamente dalla Spagna arriva una nuova meraviglia che porta la sua firma.

Si trova nel Paese iberico sia per motivi di lavoro, ma soprattutto per godersi un po’ di relax. Ovviamente il tempo per farsi scattare qualche foto non deve mai mancare. Ed anche in questa occasione ha deciso davvero di superarsi con una posta a dir poco da urlo. Non è affatto un mistero che lo stesso stia ricevendo il successo che merita in rete.

Sabrina Salerno incanta i suoi fan: che scatto

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la nativa di Genova decida di mandare in tilt i suoi tantissimi follower, ma in questa occasione ha veramente esagerato. I suoi 1,3 milioni di fan la ringraziano vivamente per quello che ha saputo regalare sul suo profilo di Instagram. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Ed anche in questa occasione lo ha dimostrato alla grande e nella migliore maniera possibile.

I “like” ed i commenti di approvazione arrivano e piovono proprio come se non ci fosse un domani. Il suo look non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. In questo scatto la possiamo ammirare con tutta la sua straordinaria bellezza. Probabilmente la sua carta di identità deve avere qualche problema visto che nessuno crede che abbia 55 anni. In molti dichiarano almeno la metà.

In questo scatto mostra un top che si apre sempre di più, oltre a delle forme a dir poco incantevoli e che lasciano tutti senza parole. Il filo di trucco, in questi casi, non deve assolutamente mai mancare. Collane, brillantini e giacca aperta più che mai ed una visuale da sogno per una delle donne più belle del nostro Paese. Occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera e che mandano fuori di testa i suoi fan.

L’attrice, cantante, ballerina (e chi più ne ha più ne metta) continua a stupire tutti. In attesa di questa estate (che si preannuncia più bollente del solito) la madrina ci delizia con queste foto da urlo.