Napoli: colpo dalla Juventus, si chiude con uno scambio

Il Napoli a sorpresa potrebbe piazzare un colpo di calciomercato e il tutto potrebbe chiudersi con uno scambio. Le ultime.

Inizia a muoversi il calciomercato del Napoli. Le idee sono diverse e per il momento Aurelio De Laurentiis non ha assolutamente fatto entrare nel vivo le trattative per ragionare con calma sui colpi da mettere in campo.

Secondo quanto riferito da Paolo Paganini sui social, il Napoli a sorpresa potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante attraverso uno scambio. I ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese solamente dopo un confronto con il tecnico e anche con il resto della società.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Juventus, tutti i dettagli

I rapporti tra Napoli e Juventus non sono assolutamente idilliaci, ma l’arrivo di Giuntoli in bianconero potrebbe davvero cambiare le cose ed ora a Castel Volturno sta prendendo piede una pazza idea. Per il momento si tratta solamente di una ipotesi. De Laurentiis non ha assolutamente sciolto i dubbi, ma sono in corso dei ragionamenti importanti per iniziare a guardare con davvero molta attenzione alla prossima stagione e capire se questo potrebbe essere davvero il colpo giusto oppure no.

Stiamo parlando naturalmente di Federico Chiesa. Il giocatore stuzzica molto in casa Napoli e la Juventus non chiude assolutamente la porta ad un trasferimento. In più i bianconeri sarebbero interessati a Zanoli e a questo punto non si può escludere a priori uno scambio. Precisiamo che si tratta di una ipotesi per diversi motivi, ma ben presto ci saranno novità in questo senso.

Il nome di Chiesa più volte è stato accostato al Napoli, ma per adesso posiamo dire che non ci sono stati contatti con tra le due società. Ma il passaggio di Giuntoli potrebbe aprire un canale preferenziale per questa trattativa che alla fine potrebbe rappresentare anche una sorta di ‘risarcimento’ per liberare Giuntoli in anticipo.

Ultime Napoli: resta viva l’ipotesi Chiesa

L’ipotesi Chiesa per il Napoli resta assolutamente viva in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine l’operazione andrà in porto oppure no.

Come detto in precedenza, si tratta di una trattativa che potrebbe vedere anche l’inserimento del cartellino di Zanoli, giocatore che piace molto ai bianconeri. Insomma presto Juventus e Napoli potrebbero sedersi ad un tavolo ed iniziare una trattativa di calciomercato che nessuno si potrebbe aspettare almeno ad oggi.