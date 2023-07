Colpaccio Juve in attacco, arriva un top per 30 milioni di euro

La Juventus ha messo in cantiere una nuova operazione in entrata. Serviranno 30 milioni: lo vuole Allegri.

L’era di Cristiano Giuntoli alla Juventus è ufficialmente scattata. L’ex direttore sportivo del Napoli ha provveduto ad incontrare il resto del management bianconero e Massimiliano Allegri, al fine di fare il punto e individuare i rinforzi più adatti per potenziare la rosa.

Diversi i nomi al momento vagliati dal club, chiamato prima a sfoltire il gruppo e cedere qualche gioiello così da compensare il mancato incasso delle risorse legate alla Champions League. Numerosi i top player a rischio cessione, tra cui Dusan Vlahovic reduce da una stagione negativa: appena 10 gol in 27 presenze in campionato.

Un bottino deludente, che ha spinto la società a valutare l’idea di cederlo al miglior offerente e puntare forte su un elemento più adatto allo stile di gioco dell’allenatore. Il serbo, in particolare, piace al Chelsea mentre il Bayern Monaco, che di recente si era mostrato piuttosto interessato, ha preferito defilarsi puntando tutto su Harry Kane.

I contatti con i Blues si intensificheranno presto. Intanto la Vecchia Signora ha comunicato uno specifico messaggio ai londinesi: per prendere Vlahovic serviranno almeno 80 milioni. L’addio, stando così le cose, è possibile e a confermarlo è il fatto che la Juve ha iniziato a muoversi per individuare un suo possibile sostituto. Il preferito di Giuntoli è Rasmus Hojlund. Le pretese economiche dell’Atalanta (oltre 50 milioni) e l’inserimento del Manchester United hanno però obbligato il manager a valutare profili alternativi al danese.

Juventus, pronto il colpo da 30 milioni

Nel mirino, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è finito Youssef En-Nesyri legato fino al 2025 al Siviglia. Il 26enne marocchino, autore di 18 gol e 2 assist in 48 apparizioni, piace per la sua capacità di fare reparto da solo e favorire l’inserimento dei centrocampisti. Gli spagnoli non lo ritengono incedibile e sono pronti a cederlo in cambio di almeno 30 milioni.

Sono quindi giorni di profonda riflessione per Giuntoli. Il quale lavorerà pure per piazzare altrove Paul Pogba e Leonardo Bonucci. Il francese nelle scorse ore si è recato in Arabia Saudita per visitare le strutture sportive dell’Al-Ittihad, alimentando così le voci relative ad un possibile divorzio dalla Juventus. Il difensore, invece, è nei radar del Newcastle. Il nuovo ciclo bianconero, salvo sorprese, partirà senza di loro. Vlahovic, dal canto suo, è un punto interrogativo. Dipenderà tutto dal Chelsea e dall’offerta che arriverà sulla scrivania di Giuntoli.