Il Napoli resta di sasso: Giuntoli beffa gli azzurri

Il Napoli sonda il mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi per Garcia. Un obiettivo si complica: si è inserita la Juventus di Giuntoli.

Ha le idee chiare, il Napoli. Gli azzurri adesso provvederanno a regalare a Rudi Garcia un adeguato sostituto di Kim Min-jae, ormai ad un passo dal Bayern Monaco.

In pole position risulta esserci Max Kilman di proprietà del Wolverhampton ma restano vive le piste che conducono a Robin Le Normand di proprietà della Real Sociedad e a Ko Itakura, in forza al Borussia Monchengladbach. In seguito, si proverà a prendere un centrocampista in grado di fornire maggiori garanzie rispetto a Tanguy Ndombele e un vice di Giovanni Di Lorenzo.

Per rafforzare la linea mediana il club ha messo nel mirino diversi giovani prospetti della Serie A. Uno di questi porta il nome di Lazar Samardzic, cresciuto in maniera esponenziale nella scorsa stagione. L’ex Lipsia, in particolare, ha messo a segno 5 gol e 4 assist dimostrando di poter giocare non soltanto nella posizione di mezz’ala ma anche in quella di trequartista alle spalle dell’unica punta. Una duttilità molto apprezzata dal tecnico francese, alla ricerca di calciatori capaci di ricoprire più posizioni e rendere possibile un cambio di ruolo a partita in corso.

L’Udinese vorrebbe trattenerlo ancora ma, come spiegato di recente in conferenza dal direttore sportivo Federico Balzaretti, è pronta a sedersi al tavolo delle trattative. Il prezzo, intanto, è stato fissato: serviranno almeno 20 milioni per strappare il “sì” del manager bianconero. Nel mirino c’è poi Tommaso Baldanzi, divenuto l’oggetto del desiderio di mezza Serie A dopo i 6 gol segnati nell’ultimo campionato. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo segue ma, nell’occasione, dovrà guardarsi da una folta concorrenza composta dal Milan e dalla Roma.

Napoli, Giuntoli pronto a beffare gli azzurri

I partenopei, al tempo stesso, intendono prendere un esterno destro capace di far respirare il capitano quando necessario. Alla base tornerà Alessandro Zanoli, reduce dall’ottima esperienza vissuta dal punto di vista personale alla Sampdoria (22 presenze “condite” da 2 reti ed altrettanti assist), ma il 2000 verrà di nuovo ceduto in prestito così da consentigli di maturare ulteriore esperienza. A De Laurentiis piace Emil Holm, destinato a lasciare lo Spezia in seguito alla retrocessione nel campionato cadetto.

Il problema principale però, nasce dal fatto che alla corsa per il 23enne svedese, come confermato da ‘Tuttosport’, si è inserito pure il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. I bianconeri hanno saluto in maniera definitiva Juan Cuadrado, individuando proprio in Holm il perfetto sostituto da portare alla corte di Massimiliano Allegri. Gli spezzini chiedono 10 milioni. Ora resta da vedere chi riuscirà a piazzare l’affondo vincente.