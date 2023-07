Napoli, nuova cessione ad un passo: l’accordo è stato trovato

L’accordo è stato trovato: all’orizzonte del Napoli campione d’Italia una nuova cessione. Altro che ‘squadra che vince non si cambia‘

‘Squadra che non vince non si cambia’ recita una delle regole non scritte del calcio. Una massima che, però, non vale per il Napoli campione d’Italia. Da quando gli azzurri hanno arricchito la loro bacheca con il terzo scudetto nella loro quasi centenaria storia sono già tre i protagonisti del terzo tricolore ad aver abbondonato la nave azzurra.

Il primo a tirare i remi in barca è stato il timoniere Luciano Spalletti che ha deciso di prendersi un anno sabbatico per ricaricare le pile tra le amate vigne del suo agriturismo in Toscana. Da pochi giorni Cristiano Giuntoli è ufficialmente il nuovo Football Director della Juventus. Dopo un estenuante braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis l’ex Direttore sportivo azzurro è riuscito a coronare il sogno di lavorare per il club, come ha confessato nelle prime dichiarazioni da dirigente bianconero, per il quale fa il tifo da quando era un bambino.

Mentre per Kim Min-Jae, baluardo della retroguardia azzurra, manca solo l’annuncio ufficiale che tarda ad arrivare in quanto il difensore sudcoreano è al momento impegnato con l’espletamento del servizio militare ma è di fatto un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Napoli, Elia Caprile in prestito all’Empoli

E non è finita qui. Il Napoli, infatti, sta cercando di finalizzare l’operazione per mettere sotto contratto Elia Caprile, portiere del Bari il cui Presidente è Luigi, il figlio maggiore del patron azzurro, per poi darlo in prestito per ‘farsi le ossa’ all’Empoli che ha ceduto per 20 milioni di euro Guglielmo Vicario al Tottenham.

Al momento, però, come riportato da Sky Sport, non è stato trovato l’accordo sull’ingaggio del portiere barese. Tuttavia, tutto lascia presagire che alla fine si troverà un punto d’incontro. Dunque, la lista delle cessioni azzurre rischia di allungarsi anche perché Victor Osimhen è sempre sul taccuino degli uomini mercato dei top club europei.

Insomma, mentre sul fronte delle cessioni il Napoli è particolarmente attivo, nella casella degli arrivi occhieggia mestamente lo ‘zero‘. Il mercato in entrata del Napoli al momento è, per così dire, bloccato in quanto tutta l’attenzione dei dirigenti azzurri è concentrata sul sostituto del partente Kim.

In pole position per raccogliere la pesante eredità del difensore sudcoreano c’è Max Kilman del Wolverhampton ma i ‘Wolves‘ chiedono per cederlo almeno 40 milioni di euro. Se non dovesse riuscire a spuntare uno sconto, De Laurentiis virerebbe sul giapponese Ko Itakura, difensore del Borussia M’gladbach, anche perché i Fohlen lo lascerebbero partire per una cifra più abbordabile, circa 15 milioni di euro. Dunque, è un Napoli che sul mercato gioca, sotto tutti i punti di vista, in difesa…