Bernardeschi torna, la scelta è fatta: tradimento totale

Bernardeschi, dopo le difficoltà incontrate al Toronto, si prepara a tornare in Italia: due club sono pronti a prenderlo subito.

L’esperienza in Canada si è rivelata meno soddisfacente di quanto previsto: tante sconfitte, prestazioni incolori ed infortuni imprevisti che, di fatto, hanno minato il rapporto con l’ambiente e la tifoseria.

Federico Bernardeschi è pronto a dire addio al Toronto e a tornare in Italia, così da rilanciarsi e provare a tornare nel giro della Nazionale in vista dell’Europeo in programma nel 2024. Due, in particolare, le squadre della Serie A che stanno concretamente valutando di riprendere il 29enne intenzionato a mettersi alle spalle la Major League Soccer il prima possibile.

La prima è il Bologna, alla ricerca di elementi di qualità da regalare a Thiago Motta in grado di rendere la rosa rossoblù più competitiva rispetto al passato. L’allenatore vuole una squadra capace di lottare per le posizioni europee: da qui la richiesta di trattenere Nico Dominguez e Riccardo Orslini (entrambi in scadenza nel 2024) e prendere giocatori abituati a lottare per obiettivi prestigiosi. La dirigenza felsinea si è quindi attivata, con l’amministratore delegato Claudio Fenucci che ha pubblicamente ammesso l’interesse nei confronti dell’ex Juventus.

“Se ci fosse la condizione per prenderlo, noi saremmo molto contenti di averlo” le dichiarazioni del manager riportate da ‘Il Resto del Carlino”. Le interlocuzioni con il suo agente proseguono ma, nell’occasione, i rossoblù dovranno guardarsi dalla concorrenza di un top club. Parliamo del Napoli di Rudi Garcia, iscrittosi alla corsa alla luce della possibile partenza di Hirving Lozano e Matteo Politano.

Bernardeschi, possibile il ritorno in Italia

Il messicano, come noto, è impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono scattati da tempo ma finora non si sono rivelati sufficienti per trovare un principio d’intesa. La causa è da ricercare nel fatto che gli azzurri, nell’ambito del piano di contenimento delle spese, hanno messo sul piatto una proposta contenente cifre di molto inferiori a quelle attualmente percepite dal messicano (4.5 milioni). Il divorzio appare inevitabile: per lui si sono fatte avanti diverse società dell’Arabia Saudita ma l’ala destra preferirebbe sbarcare in Premier League.

Politano, invece, piace alla Lazio che vorrebbe regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions. I 17 milioni richiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha raffreddato l’interesse mostrato dai biancocelesti. Nel caso in cui uno dei due dovesse davvero partire, allora i partenopei si fionderebbero con decisione proprio su Bernardeschi autore di 3 gol e 2 assist in 22 presenze stagionali. La strada è tracciata: ora non rimane altro da fare che trovare l’intesa con il Toronto.