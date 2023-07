Salta il rinnovo, il Napoli chiude: Garcia vuole solo lui

Rudi Garcia è al lavoro sul suo Napoli ma attende anche un nuovo difensore che sostituisca Koulibaly. Sprint per un centrale di Ligue 1

Caccia aperta ad un nuovo difensore centrale per il Napoli, che ha bisogno di andare a rimpiazzare una colonna portante come Kim Min-Jae. Il possente sudcoreano in una sola stagione ha letteralmente conquistato il cuore dei napoletani, vincendo anche il premio di miglior difensore dell’annata 2022/23 di Serie A.

Una stagione così proficua per Kim da meritare la chiamata illustre di un club di primissima fascia come il Bayern Monaco, che ambisce naturalmente a vincere sua in patria che in Europa. Non sarà quindi compito semplice per Meluso e soci andare a trovare l’uomo giusto per ricucire uno strappo difensivo del genere. In tal senso sono diversi i nomi già accostati ai partenopei, ma i più caldo gioca in Francia.

In cima alla lista per potenziare il reparto arretrato di Garcia schizza quindi il classe 1998 Kevin Danso. Il roccioso austriaco del Lens è reduce da una grande stagione e dall’alto dei suoi 190 cm sembra proprio l’uomo giusto per raccogliere lo scettro di Kim. Diverse sono state le call con l’entourage del calciatore, che sarebbe pronto ad accettare la destinazione azzurra con un’intesa massima che sarebbe stata raggiunta.

Calciomercato Napoli, per il post Kim mirino sempre su Danso: ecco cosa manca per chiudere

Sprint quindi del Napoli per provare ad arrivare a Danso, con la trattativa che andrà però portata a compimento. Gli azzurri hanno bisogno di un nuovo difensore ed il tempo inizia a stringere.

Bisogna infatti trovare un’intesa con il Lens, proprietario del cartellino, che non vorrebbe andare a privarsi del classe 1998 ex Augusta. La compagine transalpina si è peraltro conquistata sul campo l’accesso alla prossima Champions League e non ha quindi particolari esigenze economiche da portare a compimento visti gli introiti europei.

Il Lens alza quindi il muro, mentre stando a quanto riferito da ‘FootMercato’ pare sia saltato proprio il rinnovo contrattuale di Danso con la compagine giallorossa, notizia che chiaramente può fungere da assist per lo stesso Napoli che attende di piazzare la zampata vincente.

De Laurentiis e i suoi continuano ad attendere e lavorare su un nome complicato ma forte come quello del classe 1998 che potrebbe sposarsi alla perfezione alla corte di Garcia ed al fianco dei vari Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. Serviranno però non meno di 30 milioni di euro per il cartellino.