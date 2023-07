Dalla Juve al Napoli: De Laurentiis beffa Giuntoli

Aurelio De Laurentiis sgambetta l’ex Direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli: dalla Juventus al Napoli.

Per coronare il sogno di diventare il Direttore tecnico della squadra per cui fa il tifo da quando era un bambino Cristiano Giuntoli, ormai ex Direttore sportivo azzurro, ha dovuto ingaggiare un braccio di ferro con il patron Aurelio De Laurentiis.

Giorni, se non settimane, di muro contro muro fino alla rescissione del contratto che legava il Football Director bianconero al Napoli per un altro anno. Una risoluzione contrattuale non ‘indolore’ per Giuntoli visto che ha dovuto rinunciare a 4 milioni di euro, tra emolumenti, bonus e premi, per separare la propria strada da quella del club partenopeo.

Strade che, però, tornano pericolosamente a incrociarsi sul mercato, con un bianconero in pectore che potrebbe fare il percorso inverso dell’ex Direttore sportivo azzurro, cioè dalla Juventus al Napoli.

Jesper Lindstrom nel mirino del Napoli

A dispetto degli 8 anni all’ombra del Vesuvio, culminati nell’impresa del terzo scudetto azzurro, il clamoroso addio di Cristiano Giuntoli ha lasciato delle ruggini nel suo rapporto con Aurelio De Laurentiis.

Ne è prova la piccata replica del patron azzurro alla confessione di Giuntoli di essere da sempre un tifoso della ‘Vecchia Signora’ nel corso della sua prima intervista ai canali ufficiali del club bianconero: “Giuntoli juventino? Non mi aspettavo certe dichiarazioni, se l’avessi saputo forse me ne sarei liberato prima”.

Ma ora dalle scaramucce verbali si passa agli sgambetti in sede di calciomercato. Infatti, secondo quanto scrive “Il Mattino”, il Napoli sarebbe sulle tracce di Jesper Lindstrom, individuato da Giuntoli come possibile erede di Federico Chiesa.

Dunque, il Napoli e Cristiano Giuntoli di nuovo l’uno contro l’altro per assicurarsi le prestazioni sportive del promettente 23enne danese, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte con i cui colori ha messo a referto 9 gol e 4 assist in 38 presenze nella scorsa stagione.

Dal calciomercato al calcio… giocato. Si è concluso con un pari per 1-1, per effetto delle reti, entrambe nella seconda frazione di gioco, di Puletto e di Zambo Anguissa, il test match degli azzurri, sul campo di Carciato, contro la Spal di Mimmo Di Carlo, compagine che sarà ai blocchi di partenza del campionato di Serie C.

I campioni d’Italia, dopo l’amichevole contro gli estensi che ha fornito buone indicazioni al tecnico azzurro Rudi Garcia, hanno lasciato il ritiro di Dimaro Folgarida, in Trentino, per proseguire la preparazione a Castel di Sangro, con il prossimo test che è in calendario il 29 luglio contro i turchi dell’Hatayaspor.