Il Napoli brucia tutti: colpo a zero in Serie A

Si sblocca finalmente il mercato in entrata dei campioni d’Italia. Il Napoli brucia la concorrenza: colpo a costo zero in Serie A

Anche se ha perso il condottiero del terzo scudetto, Luciano Spalletti, che ha deciso di staccare la spina dopo il pieno di stress ed emozioni per l’impresa tricolore, l’architetto, Cristiano Giuntoli, della squadra che nella scorsa stagione ha demolito la concorrenza e il perno della sua retroguardia, Kim-Min-Jae, il Napoli ha tutta l’intenzione di rimanere ai vertici del calcio, italiano ed europeo.

La mission del nuovo corso del club azzurro targato Rudi Garcia, quindi, è quella di continuare a vincere, di non fermarsi al terzo scudetto ma di aprire un ciclo vincente. E per farlo, ovviamente, occorre trattenere i ‘gioielli di famiglia’.

Infatti Aurelio De Laurentiis finora ha rifiutato le offerte, non in linea con la sua valutazione monstre di 200 milioni di euro, arrivate per il bomber mascherato Victor Osimhen. Mentre all’altra stella azzurra, il fenomenale georgiano Khvicha Kvaratskhelia, è stato proposto un rinnovo su base quinquennale con ingaggio raddoppiato: 2.5 milioni di euro annui.

Il Napoli brucia tutti: Carlos Augusto a parametro zero nel 2024

Dunque, il Napoli fa sul serio, non ha alcuna intenzione di abdicare al trono. Anzi, tutt’altro. Vuole continuare a essere il club leader del calcio italiano, sul rettangolo verde e in sede di calciomercato.

Secondo voci che si rincorrono, il Napoli potrebbe piazzare un colpo in prospettiva bruciando la concorrenza delle altre big del campionato: Carlos Augusto, con i suoi 6 gol e 5 assist tra i principali artefici dell’eccellente stagione del Monza, che da matricola assoluta in Serie A ha terminato lo scorso campionato a metà classifica piazzandosi all’undicesimo posto, l’anno prossimo potrebbe vestirsi d’azzurro.

Il contratto che lega al club brianzolo brasiliano classe ’99 scadrà il prossimo 30 giugno, pertanto Carlos Augusto sbarcherebbe a Napoli a parametro zero. Sarebbe un colpo da maestro di Mauro Meluso, che ha raccolto il testimone dalle mani dell’ex Ds Cristiano Giuntoli, dal momento che, oltre che ad assicurarsi a costo zero le prestazioni sportive di uno dei migliori esterni bassi espressi dalla Serie A, lo soffierebbe ai due diretti competitor come la Juventus e il Milan.

E’, quindi, un Napoli che sul mercato viaggia su un doppio binario: da un lato lavora alacremente per mettere sotto contratto un sostituto di Kim Min-Jae che non lo faccia rimpiangere e per ‘mettere in cassaforte’ i suoi gioielli, dall’altro pianifica il futuro.

D’altra parte, è risaputo, la programmazione è alla base del successo di qualsiasi azienda, anche di quelle calcistiche. E nessuno più di un manager prestato al calcio come il patron azzurro ne è consapevole.