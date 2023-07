Annuncio che gela il Napoli: ora i tifosi hanno perso la pazienza

Arriva un altro brutto colpo per i tifosi del Napoli: saltano i piani di Garcia e De Laurentiis, adesso sono guai.

Altra frenata per il mercato del Napoli. Passano i giorni, passano le settimane, ma di colpi in entrata per gli azzurri non se ne vedono.

Fino a questo momento le manovre del club campione d’Italia si sono limitate a pochi ritocchi: la conferma di Gollini tra i pali, il rinnovo di Di Lorenzo, l’acquisto di Caprile, poi girato all’Empoli. E ovviamente, oltre al lavoro sugli altri rinnovi, la cessione dolorosa di Kim. Ed è proprio questo che maggiormente preoccupa i tifosi. Da mesi ormai si sapeva dell’addio del sudcoreano, ma il Napoli non si è fatto trovare pronto, e adesso, uno dopo l’altro, tutti i possibili obiettivi stanno saltando.

Qualcuno credeva che De Laurentiis avesse una strategia chiara nella mente, aspettare il momento più opportuno per piazzare il colpo vincente. Ma passano le settimane, il ritiro di Dimaro è finito, quello di Castel di Sangro è in partenza, e di arrivi in difesa non se ne vede nemmeno l’ombra.

Forse il problema sono i troppi nomi fatti dai media. Una miriade di giocatori che hanno creato aspettative e ansia nei tifosi azzurri. Questa è sicuramente una lettura accettabile. Con il campionato in partenza tra meno di un mese, è però inevitabile che in molti sentano l’esigenza di sostituire Kim, per permettere al nuovo arrivato di amalgamarsi con la squadra e di poter essere pronto da subito.

Un’esigenza che forse non ha però fatto breccia nell’animo del presidente. Sereno e serafico come non mai, il numero uno del club ha infatti deciso di adottare la strategia dell’attendismo. Quella stessa strategia che forse ha fatto saltare in questi giorni il principale obiettivo per il post Kim. L’annuncio è arrivato: il giocatore che piaceva allo scouting azzurro non si muoverà. E adesso i tifosi potrebbero esplodere.

Napoli, altra batosta sul mercato: c’è l’annuncio, De Laurentiis gelato

Sono due i nomi più ‘caldi’ in questo periodo per la difesa del Napoli. Uno è quello di Danso, che avrebbe secondo alcune fonti già l’accordo con gli azzurri, ma che sarebbe stato bloccato dal Lens. L’altro è invece quello di Max Kilman, difensore del Wolverhampton dalla grande fisicità e dalle ottime capacità in fase di costruzione.

Un giocatore da tempo finito nel mirino degli uomini mercato del Napoli, forse il preferito di Micheli e Mantovani. Il prescelto come erede di Kim per molti avrebbe potuto essere proprio lui. Sembrava, in tal senso, che le parole di De Laurentiis a Dimaro sugli inglesi extracomunitari fossero proprio mirate all’affare Kilman, e dopo l’annuncio della Lega, che ha deciso di equiparare svizzeri e inglesi a calciatori europei, in molti ipotizzavano la svolta decisiva per il suo trasferimento in azzurro.

Ma quell’ipotesi era forse dettata da un eccesso di ottimismo. Nonostante i problemi economici che affliggono il club inglese, infatti, Kilman non è sul mercato. I Wolves hanno già venduto diversi giocatori per fare cassa, e non hanno alcuna intenzione di sacrificare il proprio gioiello difensivo. Anzi, secondo il Daily Mail il futuro di Max è chiaro: non solo rimarrà in Premier, ma diventerà anche il capitano dei lupi dorati.

Una vera doccia gelata che stravolge, ancora una volta, i piani del Napoli. Almeno nel racconto dei media. Resta infatti una grande confusione su quel che sarà l’eredità di Kim, e a questo punto non sorprenderebbe nemmeno se il nuovo acquisto dovesse arrivare a campionato già iniziato. Immobilismo o strategia, una cosa è certa: De Laurentiis non ha alcuna intenzione di farsi ‘prendere per la gola’. E ancora una volta i tifosi azzurri farebbero bene a fidarsi del su intuito.