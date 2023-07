Svolta a sorpresa: è fatta, Baldanzi in una big

Tommaso Baldanzi è davvero vicino ad approdare in una big. La svolta a sorpresa è arrivata in queste ultime ore di calciomercato.

Tommaso Baldanzi continua ad essere uno dei calciatori più cercati in questa sessione di calciomercato. L’Empoli non ha assolutamente chiuso ad una sua partenza, ma i toscani sperano in una permanenza per poi magari perderlo la prossima stagione.

In realtà in queste ultime ore di calciomercato una big di Serie A avrebbe accelerato per Baldanzi e l’accordo sembra essere davvero vicino. L’Empoli ha aperto ad una sua partenza considerando anche la volontà del club di lasciarlo in Toscana fino al termine della prossima stagione. E a quindi a breve ci attendiamo la fumata bianca.

Calciomercato: è fatta per Baldanzi, ecco con chi firma

Tommaso Baldanzi è ormai prossimo a firmare per una big. Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate e per questo motivo sono diverse le squadre che hanno sondato il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione anche se, almeno per il momento, nessuna ha affondato il colpo. Da sottolineare che da parte dell’Empoli non c’è mai stata necessità di venderlo considerando che stiamo parlando di un talento del nostro calcio e l’idea di trattenerlo è sempre rimasta.

Secondo quanto riferito areanapoli.it, il Napoli è riuscito ad ottenere la parola da parte dell’Empoli di avere la precedenza su Baldanzi nella prossima sessione di calciomercato. Si tratta di una mossa a sorpresa e che ha aperto alla cessione dei toscani. Vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro.

Una cosa è certa: il Napoli ha individuato in Baldanzi il giocatore giusto per la prossima stagione e sono in corso i ragionamenti per trovare la giusta formula. Ma ad oggi i partenopei sono assolutamente in vantaggio nella corsa al talento nativo di Poggibonsi.

Mercato: il Napoli in vantaggio su Baldanzi

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo di Baldanzi nella prossima sessione di calciomercato. Si tratta di un profilo assolutamente importante in ottica futura e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ma i partenopei sono in corso tutti i ragionamenti e una decisione finale su Baldanzi arriverà nel giro di poco tempo nelle prossime settimane.