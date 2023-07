Lukaku, figuraccia storica: Lautaro ha svelato tutto

Il caso Lukaku continua a far discutere: fa chiarezza sull’accaduto Lautaro Martinez con una rivelazione che spiazza tutti

La Lu-La, la coppia Lukaku-Lautaro Martinez ha fatto le fortune dell’Inter nel biennio di Antonio Conte, tra il 2019 e il 2021.

Una intesa formidabile tra il belga e l’argentino, che in quel periodo aveva portato in dote un totale di 104 reti. Nella scorsa annata, il duo ha potuto ritrovarsi in pianta stabile solo nel finale di stagione per gli infortuni del belga. Il fatturato complessivo dei due è stato comunque di 42 reti. Ma si tratta di una accoppiata che, per le note vicende, non rivedremo più.

Romelu Lukaku ha voltato le spalle all’Inter proprio quando i nerazzurri stavano cercando di riacquistarlo dal Chelsea. Un dietrofront che nessuno si aspettava e che ha naturalmente generato numerose polemiche. La decisione del belga sembra quella di recarsi alla Juventus, non appena il club bianconero formalizzerà la proposta ai londinesi.

Rottura insanabile con l’ambiente nerazzurro e Inter che ora ha dovuto volgere le sue attenzioni altrove, per trovare un altro attaccante. La delusione per il comportamento di Lukaku non è solamente quella dei tifosi e della dirigenza, ma anche dei compagni di squadra, che non hanno affatto gradito quanto accaduto.

Lautaro Martinez deluso da Lukaku: “Comportamento che non mi aspettavo”

A parlarne diffusamente è stato proprio Lautaro Martinez, appena nominato nuovo capitano della squadra, dopo l’addio di Handanovic. L’argentino, alla sesta stagione con l’Inter, si conferma sempre più punto cardine del progetto, pienamente coinvolto e voglioso di una stagione da protagonista per sé e per il club. Riservando, però, parole non tenere nei confronti dell’ex compagno di squadra, con cui lascia intendere ci fosse una buona intesa non solo sul terreno di gioco.

“Ci sono rimasto male – ha spiegato in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Non mi aspettavo un comportamento simile. In quei giorni di caos avevo provato a chiamarlo anche io, ma non mi ha mai risposto al telefono. E lo stesso ha fatto con altri miei compagni. E’ una sua scelta, per carità, gli auguro il meglio, ma dopo tanti anni insieme e dopo tutte le cose passate insieme, mi ha deluso”. Se effettivamente Lukaku dovesse vestire la maglia della Juventus, possiamo immaginare che il derby d’Italia sarà più carico di elettricità che mai, con nuovi motivi di tensione.