Federica Nargi: l’uscita dall’acqua è da svenire

Federica Nargi lascia ancora i fan a bocca aperta: social impazziti, lo scatto bollente dopo l’uscita dall’acqua

Il mondo dello spettacolo continua a proporre figure che, in breve tempo, lasciano il tempo che trovano passando il testimone della popolarità a nuovi ‘arrivi’. Chi invece ormai da anni e anni prosegue nel rimanere sulla cresta dell’onda è sicuramente Federica Nargi.

Che si tratti di scatti bollenti sulle proprie pagine social, in particolar modo su Instagram dove conta oltre 4,2 milioni di seguaci, o in televisione, il risultato è sempre lo stesso. Federica Nargi continua ad avere successo, per le sue grandi doti in ambito lavorativo ma anche per una bellezza che fatica a trovare confronti accettabili nel mondo dello show business. Sui social si mostra spesso e volentieri in istantanee di una semplicità assoluta, mai volgare, ma sempre con la sua bellezza al naturale al centro dell’attenzione.

Una delle donne tutt’ora maggiormente apprezzate in Italia, oltre che invidiate e seguite in ogni suo piccolo passo. La Nargi è molto legata ai suoi fan a cui spesso e volentieri dedica la sua attenzione, oltre ad aggiornarli riguardo ogni minimo cambiamento nella sua vita di tutti i giorni. Nasce il 5 febbraio 1990 a Roma e inizia la carriera come modella, riscuotendo un grande successo presso i maggiori brand nel campo della moda.

La consacrazione, successivamente, grazie ad Antonio Ricci. Perché l’ideatore di ‘Striscia la Notizia’, tg satirico di enorme successo tutt’ora in onda su Canale 5, la sceglie come velina mora al fianco della bionda Costanza Caracciolo. Dopo quattro anni sul bancone di Striscia, inizia a spaziare in tv con altri ruoli importanti.

La Nargi è anche una conduttrice e, tra le sue ultime fatiche, vi è stato il ‘Gialappashow’, programma comico nel quale ha affiancato il trio arcinoto ‘Gialappa’s Band’. Pure in questa occasione, le critiche per lei sono state tutte estremamente positive.

Federica Nargi, bagno troppo bollente: il bikini mostra tutto

Per quanto riguarda la sua vita privata, dall’ormai marzo 2009 fa coppia fissa con l’ex attaccante di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri. La coppia, estremamente affiatata, ha anche due bellissime figlie: Beatrice di 4 anni e la maggiore, Sofia, di 6. L’incombere dell’estate ha reso certamente ancora più interessante lo spettacolo che l’ex velina mostra, di volta in volta, sui suoi profili social.

Dopo Ponza e Ibiza, è adesso il momento di Formentera per lady Matri che si sta quindi godendo in famiglia settimane di vacanze e relax. Sole, mare ed una sensualità che quasi non trova parole sufficienti a descriverla a dovere. Uno degli ultimissimi scatti pubblicati sui social dall’ex velina mostra una Federica Nargi davvero bollente. Forma fisica pazzesca, curve straripanti ed un corpo mai così tonico e piccante.

In uscita da un bagno rinfrescante in piscina, la Nargi si mostra con uno striminzito costume due pezzi giallo che non lascia spazio all’immaginazione. Salendo la scaletta della barca, Federica è semplicemente irraggiungibile: ed in poche ora i fan, attentissimi ad ogni minimo dettaglio, l’hanno sommersa di likes e commenti più che meritati.