Colpo di scena Rudi Garcia: dopo anni emerge la verità

Rudi Garcia è da poco allenatore del Napoli, con cui spera di confermarsi campione d’Italia. Solo ora emerge un retroscena inaspettato sulla sua vita.

La decisione di Luciano Spalletti di non proseguire la sua avventura alla guida del Napoli ha colto un po’ tutti di sorpresa, compreso il presidente Aurelio De Laurentiis, soprattutto perché arrivata dopo avere vinto uno scudetto da dominatori della Serie A.

Inizialmente trovare il sostituto non è stato semplice, ma alla fine il patron azzurro ha deciso di puntare su un “usato sicuro”, ovvero un nome che già conoscesse il nostro campionato, in modo tale da rendere più semplice il suo approccio. La scelta è così ricaduta su Rudi Garcia, che vanta un passato alla Roma, dove era riuscito a mettersi in evidenza per il bel gioco, pur senza vincere trofei. Il suo arrivo ha inevitabilmente contribuito a rendere più forte la curiosità su di lui.

Rudi Garcia: il legame speciale con Roma

Chi ha avuto modo di conoscere Rudi Garcia nel corso della sua esperienza alla Roma sa bene come sia sempre stato trasparente e disponibile con tutti, dote non sempre riscontrabile in chi fa il suo lavoro. Ed è anche per questo che ad alcuni è dispiaciuto quando lui ha lasciato il club.

Il tecnico resta però legato alla nostra capitale anche per un altro motivo lontano dal calcio. Qui ha infatti conosciuto quella che è tuttora la sua compagna, la giornalista Francesca Brianza. Lei, infatti, lavorava a Roma Tv, proprio per questo seguiva la squadra per motivi professionali.

L’idea di legarsi a lui l’ha però invece spaventata in un primo momento, soprattutto perché temeva ci potesse essere chi pensava che facesse quella scelta solo per interesse. A distanza di tempo i due sono ancora unitissimi (anzi, a breve diventeranno genitori), ma è solo adesso che lei è riuscita a far uscire allo scoperto un retroscena inedito sul loro rapporto.

Un retroscena inaspettato

E’ Francesca Brienza a raccontare un particolare dettaglio relativo al periodo in cui lei ha iniziato a frequentare Rudi Garcia e alle sensazioni che lei ha provato in quella fase. La giornalista aveva infatti compiuto una scelta inaspettata, ma volta a tutelare entrambi: “Prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso al direttore della mia testata – ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ -. Per me Rudi era il Mister, poi qualcosa evidentemente è cambiato.

La Brienza ha proseguito: “A Roma tv sono passati tanti mesi prima che accettassi di prendere il primo caffè con lui. Se al mio capo avesse dato fastidio probabilmente non avrei mai accettato quel caffè. Temevo che il direttore avrebbe potuto dubitare del mio rendimento professionale, non lo avrei tollerato. Invece in quell’occasione mi ha sorpreso, è stato lui a dirmi, giustamente, che non ci sarebbe stato niente di male”.