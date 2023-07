Donnarumma-Napoli, la bomba che sconvolge il mercato

Non un grande momento per Gigio Donnarumma, tra un futuro incerto e le note vicende di cronaca che lo hanno coinvolto. Il suo nome potrebbe tornare in auge per la Serie A

L’estate di Gigio Donnarumma è iniziata certamente col piede sbagliato. Qualche dubbio sul suo futuro dopo l’arrivo di Luis Enrique e poi l’enorme spavento per la rapina subita in casa una manciata di giorni fa. L’estremo difensore della nazionale è quindi tornato suo malgrado sotto i riflettori, e non vanno escluse ipotesi di ogni tipo.

Luis Enrique, che predilige portieri molto abili nell’impostazione dal basso, potrebbe anche ponderare scelte differenti, al netto del fatto che il team Raiola nelle scorse settimane ha di fatto smentito la cosa. Voci e rumors che si sono inseguiti e che hanno portato anche ad accostare Donnarumma ad un eventuale rientro in Serie A, in particolare con la solita Juventus protagonista.

Allo stato attuale il portierone del Paris dovrebbe rimanere in Francia, ma in caso di ribaltoni non va escluso un ritorno in patria e neanche una remota ipotesi Napoli. Al netto di un rapporto particolare al di fuori del campo con gli azzurri, il nome di Donnarumma potrebbe anche finire sotto attenzione per il prossimo anno qualora non si ponesse un punto deciso sul futuro di Alex Meret.

Va infatti ricordato che il classe 1997 azzurro solamente un anno fa di questi tempi era fortemente in discussione, con i partenopei a caccia di un altro nome.

Calciomercato Napoli, incombe il contratto di Meret: suggestione impossibile Donnarumma

Per Meret arrivò quindi una fiducia rinnovata ed una soluzione tampone fino al 2024 con opzione contrattuale per un’altra stagione ancora. È chiaro però, che al netto della fiducia ritrovata dall’ambiente, Meret voglia anche qualche garanzia in più che andrà discussa nei prossimi mesi.

Non è da escludere che il portiere del Napoli possa chiedere un rinnovo in linea con una durata maggiore anziché il semplice prolungamento annuale tramite opzione. Se invece si dovesse andare nell’ottica di una cessione altrove i partenopei dovrebbero ridisegnare gerarchie e strategie.

Intanto è tornato Gollini, che ha già dimostrato di poter fare bene, ma in caso di addio di Meret tra un anno gli azzurri potrebbero persino ponderare un’idea impossibile legata allo stesso Donnarumma, il quale ha però un ingaggio decisamente fuori dai parametri dei campioni d’Italia.

Un colpo che sembra quindi poco incline alle abitudini di De Laurentiis, fermo restando che se le cose a Parigi non dovessero decollare, Donnarumma potrebbe anche desiderare un ritorno in patria.