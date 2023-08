De Laurentiis ha deciso, che svolta per Garcia: si cambia

La decisione di Aurelio De Laurentiis è molto particolare per la nuova stagione del Napoli e cambia i piani di Rudi Garcia

Il Napoli ha concluso da qualche giorno il ritiro di Castel di Sangro, dove sono arrivati Natan e Cajuste come volti nuovi. I partenopei hanno salutato Min-Jae Kim e si apprestano a rinnovare il contratto di Victor Osimhen.

Una scelta clamorosamente positiva sia per il club, sia per la Serie A, che dimostra la forza di De Laurentiis nel trattenere un top player ambito da club europei e sauditi. Ma non c’è solo l’attacco, perché ci sono tante questioni da risolvere e una di queste riguarda Diego Demme.

Diego Demme è uno dei giocatori arrivati nel gennaio 2020 per la ricostruzione del Napoli post-ammutinamento. La sua esperienza in azzurro è da considerarsi positiva: è passato prima da titolarissimo a giocatore di seconda fascia della rosa, ma il suo apporto alla causa è sempre stato impeccabile, al netto di infortuni e problemi fisici.

Il contratto di Demme scadrà il 30 giugno 2024 e il rinnovo difficilmente arriverà, considerando il suo ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Troppo alto per un giocatore classe ’91 che la scorsa stagione ha collezionato soltanto sette presenze per un totale di 142′.

Napoli, niente vice Lobotka con l’addio di Demme

L’intenzione del Napoli è quella di trovare una sistemazione per Diego Demme, anche se la richiesta di De Laurentiis di circa 6 milioni di euro frena ogni tipo di trattativa. In caso di cessione, il club partenopeo non si fionderebbe sul mercato per trovare un vice Lobotka. Quella posizione può essere ricoperta anche da Jens Cajuste, arrivato da pochissimo dallo Stade de Reims come vice Anguissa e capace di giocare anche davanti alla difesa.

Probabilmente, il Napoli con la cessione di Demme preferirebbe puntare su un esterno d’attacco a destra, in modo da non farsi trovare impreparato qualora Lozano a gennaio dovesse andare ai Los Angeles FC.

Una scelta chiara e precisa, quella del Napoli, che vedrebbe il trio di centrocampo della ‘panchina’ essere completato oltre che da Cajuste, anche da Elmas e Gaetano. Una scelta che sorprende Rudi Garcia, che però può contare su giocatori forti e duttili che la scorsa stagione hanno dato un grande contributo alla vittoria dello Scudetto.

Le alternative a questa soluzione portano i nomi di Lucas Torreira in prestito o addirittura di Samuele Ricci dal Torino. Altrimenti, si proseguirà con Cajuste nelle vesti di sostituto di Anguissa e Lobotka.