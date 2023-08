Mercato Napoli, svolta a centrocampo: assist dal Siviglia

Mercato Napoli, ore frenetiche per gli azzurri che devono completare la rosa da consegnare nelle mani di Rudi Garcia. I fari stavolta sono puntati sul centrocampo, il reparto sul quale si stanno concentrando le attenzioni della società in questa fase. L’assist arriva dal Siviglia che sblocca la situazione.

Come è noto, il Napoli nella passata stagione si è regalato un sogno, come si suol dire. Ha riportato, infatti, il tricolore all’ombra del Vesuvio ed a partire da sabato dovrà provare a difenderlo prima ed a riconquistarlo poi. Lasciandolo cucito lì sul petto. Per farlo, però, servirà un mercato di quelli importanti ed il margine d’errore, anche tenendo conto che le possibilità economiche non sono certamente quelle dei grandissimi club mondiali, è ridotto ai minimi termini. Dopo Natan e Cajuste e con Gabri Veiga ormai ad un passo, gli azzurri non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Per il centrocampo adesso arriva una svolta grazie ad un assist del Siviglia.

Mercato Napoli, assist dal Siviglia

Come è noto, il mercato del Napoli, al pari di quello di molte big del calcio mondiale, non è ancora completo. Servono, infatti, ancora alcuni innesti ed altri potrebbero essere legati a delle cessioni. Ed in tal senso vanno valutate le posizioni di alcuni profili non centrali nel progetto tattico di Rudi Garcia.

Tra questi c’è Diego Demme, che piace e tanto all’Hertha Berlino. Stando a quanto raccontato da “Berlin Kurier“, il giocatore è ben disposto a tornare in Germania anche per motivi familiari. I tedeschi, però, per prenderlo hanno bisogno di cedere Lukebakio, l’uomo che maggiormente può far fare cassa al club. Ed in tal senso arriva un assist da parte del Siviglia, che è a caccia di un profilo con le sue caratteristiche e che sta provando a stringere proprio per lui. Aiutando, indirettamente, dunque, il Napoli a liberarsi di un esubero.

Demme all’Hertha Berlino, c’è la svolta

Con l’esplosione di Lobotka, lo spazio per il mediano tedesco si è ridotto sempre più. Ed ora, con l’arrivo di Cajuste, la sua posizione è anche peggiorata. Nel momento in cui dovesse salutare, lo svedese sarebbe dirottato come vertice basso dietro Lobotka, ed il Napoli sarebbe spinto a prendere un altro interno di centrocampo verosimilmente. Le prossime ore possono essere decisive in questo intreccio di mercato caldissimo.