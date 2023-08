Donnarumma-Juve: si fa, c’è la data!

Uno dei grandi classici dell’estate può trovare una soluzione, Gigio Donnarumma è pronto per la Juve con tanto di data.

Il portiere del Psg è ormai in uscita dal club francese, non ha grandi estimatori all’interno del gruppo e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle mosse decisive per il suo futuro.

È atteso in Italia da tempo, il suo ritorno sarebbe particolarmente gradito da un po’ tutti gli sportivi. Gigio Donnarumma è il portiere italiano della Nazionale ma anche quello che avrà il compito di raccogliere la vera eredità di Gigi Buffon, dopo l’addio al calcio del portiere a 45 anni.

Donnarumma potrebbe battere tutti i record dell’ex campione della Juve, con un filo diretto proprio con i bianconeri. Sembra ormai il prescelto finale per la porta, l’uomo da cui far ripartire il progetto di rinascita. Un obiettivo seguito da tempo e con una tempistica comunque da rispettare per averlo al meglio.

Donnarumma-Juve, i dettagli dell’affare

Il Psg ha esordito in campionato con uno scialbo 0-0 ed è attesa comunque in Champions League a dare il massimo. La rivoluzione della rosa dei francesi è ancora in corso, Luis Enrique vorrebbe seguire la moda e prendere un portiere abile nella costruzione del gioco con i piedi, ormai parare non basta più. L’italiano andrebbe via, l’estremo difensore ritornerebbe in Serie A. Donnarumma alla Juve nel 2024, ma non nel 2023: i tempi per chiudere l’affare ora non ci sarebbero, troppi dettagli sarebbero da affinare con un lavoro che sarebbe dispendioso.

Il Psg, infatti, non avrebbe ancora dato pienamente via libera al calciatore e potrebbe anche avere una sorta di braccio di ferro col portiere. Non ha preso un’alternativa e, in un momento dove Real e Bayern sono in difficoltà per la porta, sarà difficile trovare subito un pipelet perfetto per Luis Enrique. Si dovrà pazientare, un messaggio valido per tutti, compresa la Juve che dovrebbe vendere Szczesny, il polacco ha uno stipendio pesante da reggere.

Il titolare bianconero è seguito dai bavaresi, ma anche in caso di cessione immediata non si sbloccherebbe probabilmente l’intera matassa. Donnarumma nel 2024 alla Juve è invece molto fattibile come ipotesi, i bianconeri lo prenderebbero in prestito e punterebbero poi su un riscatto a titolo definitivo, abbassando comunque il costo dell’intero cartellino. Il portiere invece dovrebbe un po’ tagliare l’ingaggio, ma è meglio guadagnare cinque-sei milioni a Torino piuttosto che dieci a Parigi con l’incubo delle aggressioni notturne a casa propria.