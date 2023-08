Napoli, acquisto da 45 milioni: ADL prepara il super colpo

Il patron azzurro sembra intenzionato a vendere cara la pelle in difesa del Tricolore: pronto un colpo da capogiro

Ormai è diventata un’abitudine. Quasi un modus operandi, che prescinde anche dalla presenza di Cristiano Giuntoli, accasatosi alla Juve dopo un lungo braccio di ferro tra il Ds e il patron De Laurentiis: il Napoli prima vende, poi compra. Prima sembra sia sul punto di aver indebolito la squadra, poi il presidente tira fuori i colpi dal cilindro.

Lo scorso anno la finestra estiva di scambi fu caratterizzata all’inizio dalla partenza in massa di tanti senatori, a cui poi seguirono gli arrivi di Raspadori, Simeone e Bakayoko. Messi in fretta nel dimenticatoio i giudizi su un presunto indebolimento della squadra, la stessa si rese protagonista di un campionato eccezionale, dominato dal principio alla fine.

Anche il calciomercato estivo 2023, segnato dal clima torrido, si sta sviluppando secondo le stesse direttive. Magari meno radicali – tra i big è partito il solo Kim, ma nel frattempo ha lasciato un certo Luciano Spalletti – ma comunque chiare. Pur considerando che questa seconda parte di scambi potrebbe vedere l’addio di due veterani come Mario Rui e Zielinski, il patron non sta badando a spese per mettere a disposizione di Rudi Garcia una rosa che sia in grado di difendere il titolo.

De Laurentiis non si ferma: non solo Gabriel Veiga

Dopo gli arrivi del difensore brasiilano Natan e del centrocampista svedese Cajuste, il numero uno azzurro ha in serbo almeno un altro colpo a centrocampo. Un affare che potrebbe concretizzarsi al di là della permanenza o meno del polacco all’ombra del Vesuvio. Con il giovane fenomeno spagnolo Gabriel Veiga in rampa di lancio – la trattativa è a buon punto, ma ancora non conclusa – il Napoli sogna un altro arrivo, stavolta da un club della Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club azzurro si sarebbe messo pesantemente sulle tracce di Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese in forza all’Atalanta. Il club orobico, tra l’altro indispettito dal fatto che i partenopei abbiano avviato dei contatti col calciatore senza essere avvertiti, ritiene il giocatore praticamente incedibile. Per meno di 50 milioni non se ne fa nulla, fanno sapere da Zingonia. Ma il Napoli insiste.

Prestito oneroso a 5 milioni subito, con obbligo di riscatto a 30-35 subordinato ad alcune condizioni. Più 3 milioni di bonus ed il 10% sulla futura rivendita. Questa l’ultima offerta dei Campioni d’Italia per strappare Koopmeiners a Gasperini. I nerazzurri avrebbero rispedito la proposta al mittente, ma il dialogo ora resta aperto. De Laurentiis vuole regalare un ultimo colpo al suo tecnico e ai tifosi.