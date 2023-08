La peggior notizia per la Juventus: lo prende De Laurentiis

La Juventus trova nuovamente Aurelio De Laurentiis sulla sua strada, c’è un calciatore bianconero pronto al trasferimento.

I tifosi rimangono perplessi da quest’occasione di mercato, ma sembra essere tutto pronto per questa opzione. Anche il calciatore sarebbe ben propenso a cambiare aria, non è più nei piani della dirigenza della Juventus.

Il calciomercato spesso incrocia le strade più inattese, andando così a chiudere affari che sembravano imprevisti. La Juventus, in particolare, ha bisogno di sfoltire la sua rosa e Cristiano Giuntoli potrebbe trovare proprio una sponda a sorpresa nei De Laurentiis, che seguono un obiettivo di mercato direttamente dal club bianconero.

La situazione sta evolvendo, tanto che la Juve potrebbe chiudere la trattativa a stretto giro di posta, facendo notevolmente discutere i tifosi bianconeri, non troppo favorevoli nel vedere partire un calciatore nella squadra di De Laurentiis.

Juve, un esterno raggiunge De Laurentiis

Un affare da chiudere quanto prima, il club bianconero è consapevole come ci sia da abbassare il monte ingaggi con ogni tipo di operazione. Soprattutto quando si tratta di calciatori in esubero, la fretta di cedere è necessaria per andare così a chiudere l’operazione il prima possibile e consentire ad Allegri di lavorare solo con gli uomini indispensabili. Così, un altro esubero è pronto all’addio: Frabotta al Bari di De Laurentiis, l’affare può essere ufficializzato a breve.

L’esterno sinistro andrebbe in Puglia in prestito con diritto di riscatto, il calciatore non è da tempo nei piani dei bianconeri. Il laterale è stato lanciato qualche stagione fa nel club, quasi a sorpresa da Andrea Pirlo che lo fece esordire in Juve-Sampdoria. Corsi e ricorsi storici, è proprio la squadra doriana allenata dall’ex numero 21 a seguire il terzino, come diretta concorrente per il Bari in vista dell’acquisto, ma sembrano essere proprio i pugliesi davanti nella trattativa.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’affare potrebbe essere definito a breve, considerando come i biancorossi hanno la necessità di ampliare il loro parco difensori. Lo 0-3 pesante subito in Coppa Italia, in casa contro il Parma, ha alzato l’allarme direttamente nel club, che sta perdendo competitività dopo gli addii di Benedetti, Caprile e Cheddira. Servirà gente abituata a lottare, un po’ come Frabotta che nella scorsa stagione ha giocato col Frosinone. Nel team ciociaro ha vinto il campionato, giocando 22 gare e fornendo tre assist, ed ora è pronto per un’altra missione in categoria.