Annuncio e cessione rimandata: colpo di scena Juve

Annuncio e cessione rimandata. In casa Juventus si pensa a chiudere le trattative ancora in sospeso. Intanto una cessione è stata rimandata a data da destinarsi.

Ma la Juventus che fa, possibile che non acquisti nessun altro? La domanda, inquietante, corre veloce lungo i social. Mancano due settimane alla fine del mercato e la società bianconera non ha acquistato altri che Timothy Weah.

Il Napoli, che ha stradominato il campionato passato, è rimasto pressoché uguale a sé stesso, forte come prima. Le due milanesi hanno acquistato tanto e sembra che non abbiano ancora terminato il loro piano di rafforzamento. Compagini come Atalanta e Lazio, che possono rappresentare per la Juventus temibili avversarie per la conquista di un posto Champions, si sono anche loro rafforzate in virtù di una campagna acquisti-cessioni intelligente e lungimirante.

Ed è così che la formazione di Massimiliano Allegri, con il nuovo direttore tecnico Cristiano Giuntoli a guidare il mercato, sembra annaspare nelle retrovie in vista di una stagione dove non saranno ammessi fallimenti di sorta. La Juventus ha ceduto molto ed ancora vi sono profili da sistemare per ridurre una rosa che ancora presenta un numero eccessivo di elementi. A un certo punto una cessione top sembrava essere quasi sicura e invece poi è rientrata. Per la Juventus non è certo un danno se si ascoltano le sue parole.

Wojciech Szczesny, è il portiere della Juventus e della nazionale polacca. 33 anni, dal 2017 difende la porta della squadra bianconera. E’ uno dei leader dello spogliatoio della formazione di Allegri, eppure anche lui ha corso il rischio di salutare la Juventus.

Vincolato alla società bianconera da un contratto con scadenza 30 giugno 2025, con un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti annui, il portiere polacco avrebbe potuto lasciare la Juventus. Ne ha parlato lui stesso al portale polacco TVP Sport e le sue parole sono state riportate da corrieredellosport.it: “Offerte dall’Arabia? Ho già guadagnato un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso avere“.

Grande personalità e idee chiare. Forse la Juventus lo avrebbe anche ceduto per via del suo elevato ingaggio, ma averlo ancora in squadra può rivelarsi una grande fortuna, basta ascoltarlo. “Sono legato a questo club e rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus. La voglia di riconquistare lo scudetto è sempre più grande“. Parole forti, importanti, da leader. Per un’altra stagione almeno sarà un punto di forza della squadra di Allegri. Con il suo elevato ma meritato ingaggio.