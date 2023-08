Mercato Napoli, beffa per Garcia: firma con l’altra big

Mercato Napoli, niente da fare per il colpo chiesto da Rudi Garcia. Il giocatore, infatti, è pronto a firmare con un’altra squadra, con gli azzurri che adesso dovranno guardare altrove per trovare il rinforzo di cui hanno bisogno. Non proprio una buona notizia dopo quanto accaduto ieri in campo.

Il Napoli ha iniziato la sua stagione con il piede giusto, vincendo in rimonta a Frosinone per 3-1. I partenopei sono ripartiti dalle convinzioni che hanno maturato nella passata stagione, con Victor Osimhen che ha subito trovato la via della rete per ben due volte. La squadra, però, per quanto sia già molto forte, ha bisogno ancora di alcuni rinforzi. A partire da Gabri Veiga, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e che completerà la linea mediana. Sono ancora però un paio i colpi in entrata a cui si sta lavorando, ma in tal senso arriva una beffa per Rudi Garcia. Il giocatore, grande obiettivo, sta per firmare con un’altra big.

Mercato Napoli, beffa in entrata

Il Napoli si sta preparando a salutare Hirving Lozano. Su di lui ci sono diversi interessamenti e, con il contratto in scadenza nel 2024, l’addio è molto più di una probabilità. Sono diversi chiaramente i profili seguiti dal Napoli, che però ora ne deve depennare uno facendo di necessità virtù.

Stando a quanto raccontato dai media inglesi, infatti, ed in particolar modo da Football365, per il dopo Salah i Reds hanno messo in cima alla loro lista dei desideri Johan Bakayoko. Molto giovane, fa già parte della Nazionale belga a conferma del suo talento. Su di lui, oltre al Napoli, in passato c’è stato anche il Milan, che poi alla fine è riuscito a stringere per Chukwueze. A quanto pare il suo futuro sarà con il Liverpool.

Bakayoko al Liverpool, beffa Napoli

I Reds, infatti, si stanno per separare con il loro riferimento offensivo, vale a dire Momo Salah, che sta facendo i conti con delle sirene arabe che non possono non destare un certo interesse. Come si suol dire in questi casi. Bakayoko, però, largo a destra si tratta di un elemento in grado di spostare gli equilibri, ancor di più in fase di assistenza. La valutazione che ne fa il PSV, secondo i media inglesi, è di circa 10 milioni di euro.