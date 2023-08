Samardzic beffa l’Inter, accordo imminente: resta in Serie A

Samardzic, dopo la rinuncia dell’Inter, potrebbe finire in un’altra big di Serie A. Le parti stanno lavorando per definire l’accordo

Dopo la rinuncia dell’Inter per Lazar Samardzic, il centrocampista serbo-tedesco, classe 2002, sembrerebbe molto vicino a raggiungere un accordo con un altro club di Serie A.

La trattativa per Samardzic è apparsa quasi un’odissea infinita per la dirigenza nerazzurra. Prima l’accordo con il calciatore ed il suo entourage, poi quello con l’Udinese ed infine la rinuncia. Nel mezzo anche le visite mediche di rito svolte a Milano, con tanto di autografi e selfie con i suoi nuovi “non” tifosi.

Dopo giorni di trattative estenuanti e di alti e bassi, il rapporto con il padre del centrocampista dell’Udinese sembra non essersi ricucito e la dirigenza nerazzurra ha preferito, dunque, non portare a termine il colpo Samardzic che sembrava ormai chiuso già da alcune settimane.

Il giocatore, nel frattempo, è tornato ad Udine dove si sta allenando regolarmente in squadra e nel frattempo sta aspettando una nuova soluzione per un eventuale trasferimento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è la squadra che più si sta interessando a Samardzic nelle ultime ore.

Samardzic-Lazio, Lotito tratta con l’Udinese: la situazione

Un primo contatto tra Lotito e la famiglia Pozzo sembra esserci stato e la Lazio è tra i club più interessati concretamente a Lazar Samardzic.

Il club della capitale, però, deve prima cedere alcuni esuberi per poi poter affondare quello che sarà, probabilmente, l’ultimo colpo di mercato. Tra i nomi in uscita a centrocampo ci sono quelli di Marcos Antonio e Toma Basic. Il primo, attualmente è infortunato ma è stato proposto in prestito al PAOK, club greco. Basic, invece, non intende accettare offerte da squadre di “seconda fascia” ma è stato proposto da Lotito sia all’Hellas Verona che, per l’appunto all’Udinese.

Proprio come l’Inter ha fatto con l’Udinese, inserendo Giovanni Fabbian come contropartita; anche la Lazio potrebbe inserire Toma Basic nell’affare legato a Samardzic. Nel frattempo, la Lazio dovrà cedere anche Gonzalez che, al momento, si è aggregato alla primavera ma non ci rimarrà a lungo.

La trattativa per Lazar Samardzic non è semplice e Lotito lo sa bene. Il presidente della Lazio, però, dopo l’ottimo secondo posto dello scorso campionato che gli ha dato l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione della UEFA Champions League, vorrebbe regalare ai suoi tifosi un ultimo colpo di mercato dopo gli arrivi di Kamada, Castellanos, Isaksen, Rovella e Pellegrini. Le alternative al centrocampista serbo-tedesco potrebbero essere Wieffer del Feyenoord e Guendouzi del Marsiglia, calciatori molto apprezzati da Maurizio Sarri.