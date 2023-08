Affare fatto, Napoli adesso si chiude: svuota l’armadietto

Adesso la situazione, in casa Napoli, si sta per avvicinare sempre di più ad una importante svolta

Un calciatore del Napoli è pronto a svuotare l’armadietto. Resta da capire se andrà via prima o dopo la seconda giornata di campionato che la squadra campione di Italia effettuerà contro il Sassuolo di Dionisi, reduce dalla sconfitta interna contro l’Atalanta di Gasperini.

Nel frattempo il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre a concentrarsi sugli obiettivi di mercato in entrata, butta un occhio anche a quello in uscita. Un calciatore dell’attuale rosa è ai saluti ed è pronto ad iniziare una nuova avventura lontano dalla squadra campana.

Napoli, adesso è tutto fatto: il calciatore può andare via

Con Luciano Spalletti non era considerato affatto una prima scelta. Un po’ per l’infortunio che lo ha condizionato non poco negli ultimi mesi. Nonostante abbia recuperato dal problema muscolare, però, il suo posto si è ridotto sempre di più. Tanto è vero che le presenze in campionato si sono contate sulle dita di una mano. Parliamo di Diego Demme che ora vuole avere più spazio.

Allo stesso tempo, però, c’è sempre da considerare l’idea di Rudi Garcia. Tra l’altro quella che conta di più. Però neanche con il manager francese le cose sono cambiate visto che gli preferisce altri compagni di squadra in quel ruolo. Ed è per questo motivo che, in questi ultimi giorni di mercato, si sta iniziando a guardare intorno. Anche se, a dire il vero, una soluzione c’è e si sta per concretizzare.

L’italo-tedesco (i suoi genitori lo hanno chiamato Diego proprio in onore di Diego Armando Maradona) è sempre più vicino a un ritorno nella sua terra natia. Sulle sue tracce infatti si sta muovendo con determinazione e concretezza l’Herta Berlino. Il club della capitale teutonica nel frattempo ha definito la cessione di uno degli elementi migliori della sua rosa, l’attaccante Dodi Lukebakio ormai a un passo dal Siviglia, che grazie alla conquista dell’Europa League prenderà parte alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport DE‘ Florian Plettenberg pare che il club sia pronto ad incassare una cifra che si avvicina ai 10 milioni di euro. Soldi che basterebbero sicuramente per acquistare l’ex Lipsia. Lo stesso che è pronto ad accettare la destinazione, pur di andare via da Napoli dove sa benissimo di giocare con il contagocce (e forse neanche quello).