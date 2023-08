Ilary Blasi, non è finita con Totti: cosa succederà in Tribunale

A breve Ilary Blasi e Francesco Totti si ritroveranno in Tribunale per la nuova udienza in programma per la loro separazione. Il clima si fa davvero incandescente

Anche un grande amore come quello che ha unito per anni Ilary Blasi e Francesco Totti può finire, nonostante i due fossero considerati l’esempio di coppia perfetta o quasi a cui ispirarsi. Chi pensava però che la fine del loro rapporto potesse avvenire in modo indolore ha dovuto ricredersi. I due infatti sono andati avanti per mesi a suon di ripicche reciproche, ma non sembrano intenzionati a smettere nonostante ora siano entrambi felici con altri partner.

Non si può quindi escludere a questo punto la possibilità di non arrivare a una separazione consensuale, cosa che sarebbe certamente l’ideale a livello di tempi e di soldi (pur non avendo loro alcun problema di questo tipo). La “battaglia” si fa già infuocata in vista della prossima udienza in programma a dicembre.

Ilary Blasi e Totti: i rapporti sono davvero ai minimi termini

Chi ha tradito per primo? Ora sembra questo il motivo del contendere tra Ilary Blasi e Francesco Totti, attesi dalla prossima udienza in Tribunale per la loro separazione prevista il 20 settembre. Ancora non si sa se entrambi decideranno di essere presenti o se per loro ci saranno i rispettivi avvocati, ma il clima non sembra essere dei migliori, anzi.

In un primo momento c’era chi pensava che il primo ad avere una relazione extraconiugale fosse stato l’ex capitano della Roma, che ha rivelato che il rapporto con Noemi Bocchi è iniziato a inizio 2022 (la separazione è in realtà diventata nota solo in estate). A suo dire, la donna sarebbe diventata importante per lui perché lo aveva aiutato a uscire dallo stato depressivo in cui era caduto dopo essere venuto a conoscenza dei tradimenti di Ilary.

Al momento non si può sapere quale sia la verità, ma da quanto trapela sembra che entrambi siano intenzionati a dare la loro versione dei fatti, evidentemente differente, per provare a uscirne “puliti”.

Il passato è ormai alle spalle

Non è escluso che Noemi Bocchi possa essere chiamata a dire la sua in aula, in modo tale da dare la sua versione dei fatti su quando sia effettivamente nato il rapporto con il “Pupone”. Questa potrebbe essere l’occasione per sapere da lei se fosse davvero a conoscenza dei tradimenti che lui sostiene di avere subito per prima dalla ex. Anzi, per confermarlo sarebbe pronto anche a portare una lista con tanto di nomi e cognomi.

Ilary, dal canto suo, sembra essere davvero rifiorita grazie alla vicinanza del nuovo compagno Bastian Muller e sta vivendo un’estate all’insegna del relax, dove è in vacanza in modo quasi perenne. Chi la conosce bene non può non ammettere come questo rapporto la faccia stare bene.

“Il suo gigante tedesco l’ha aiutata a rinascere – così si legge sul settimanale ‘Chi’ – e a non passare solo per la donna tradita, ma anche per quella che, nonostante le ferite, è riuscita a rimettere insieme i pezzi della propria vita. Sono evidenti a tutti i sorrisi, i baci e gli abbracci, che da lei non si vedevano da anni”. Poco importa se con ogni probabilità non la vedremo a breve in Tv, ora è l’amore a essere al primo posto.