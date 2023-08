Svolta Napoli, cessione ad un passo: ha già salutato i compagni

Svolta a sorpresa nel calciomercato del Napoli, che potrebbe presto mettere a segno un importante cessione. La dirigenza partenopea è in costante contatto con quella del club interessato al giocatore azzurro, che starebbe spingendo per riuscire a chiudere l’operazione.

Addirittura, stando alle ultime notizie, si tratterebbe già di una “trattativa in fase avanzata”, evolutasi così velocemente grazie anche agli ottimi rapporti fra i due club. Ora ci sarà da capire solo se le richieste di Aurelio De Laurentiis verranno soddisfatte, ma le sensazioni dalle parti Castelvolturno sono super positive.

Le prossime potranno dunque risultar essere già ore decisive per quest’operazione che presto arriverà ad una definizione. Se non sarà nel week-end sarà ad inizio settimana prossima, ma questo a fare, stando alle ultime notizie, si farà.

Calciomercato, cessione Napoli: ha già salutato i compagni

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, dato che nelle prossime ore il club campione d’Italia potrebbe mettere a segno una cessione importante che potrebbe sbloccare di conseguenza alcune operazioni in entrata che andrebbero a rinforzare la rosa di Rudi Garcia.

Di questo possibile addio se ne è parlato con insistenza già nel corso delle scorse settimane, ma nulla di effettivamente concreto si era sino ad oggi registrato in merito a questa operazione. In questi ultimi giorni di calciomercato, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato, anche perché l’impressione è che il giocatore sia ora davvero molto vicino dal salutare il Napoli anche nelle prossime ore per provare a rilanciarsi altrove.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, dopo settimane di stallo sembrerebbe essersi finalmente sbloccato l’addio di Hirving Lozano al club campione d’Italia in questo calciomercato. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’esterno messicano è diventato un obiettivo del PSV, che addirittura nelle scorse ore avrebbe anche presentato un’offerta al Napoli per cercare di chiudere subito la pratica.

Napoli, offerta del PSV per Lozano: le cifre

Hirving Lozano potrebbe tornare al PSV in questo calciomercato. Stando a Gianluca Di Marzio, infatti, il club di Eindhoven starebbe spingendo per riportare in Eredivisie l’esterno messicano, oramai diventato l’obiettivo numero uno dei Boeren in questi ultimi giorni di sessione.

A conferma di questo, stando a quanto raccontato da Sky Sport, il PSV avrebbe addirittura anche presentato un’offerta da 10 milioni di euro più bonus per convincere il Napoli a lasciar partire Lozano, che si è preso il week-end per decidere. La trattativa, comunque, si è evoluta velocemente al punto da essere già giunta ad una fase avanzata.

Napoli, Lozano sempre più via: le ultime

L’offerta presentata dal PSV potrebbe già essere sufficiente per convincere il Napoli a lasciar partire Lozano in questo calciomercato, ma stando a Gianluca Di Marzio De Laurentiis potrebbe chiedere qualcosa in più ai Boeren per guadagnare il più possibile dalla cessione di un giocatore che solo 4 estati fa è stato pagato ben 42 milioni di euro.