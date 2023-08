Samardzic sul gong: che colpo in Serie A

Lazar Samardzic è senza dubbio uno dei calciatori che ha fatto molto discutere in questa sessione estiva di calciomercato

In particolar modo per il suo passaggio saltato all’Inter. Sembrava tutto fatto con i nerazzurri, tanto è vero che il giocatore è stato avvistato anche a Milano. Ed alla fine questo matrimonio non si è fatto. Finita qui? Neanche per sogno. A quanto pare il centrocampista è entrato prepotentemente nella lista di un altro club di Serie A.

Allo stesso tempo, però, bisogna fare molto presto visto che il calciomercato tra meno di una settimana giungerà al termine. Il nome del mediano dell’Udinese è quello certamente più caldo. Non è da escludere che nelle prossime ore possano arrivare delle importanti novità sul suo futuro.

Samardzic, accelerata improvvisa: cambia squadra

L’Inter, come confermato in più di una occasione, si è tirata definitivamente dai giochi per acquistare il calciatore. Il padre di quest’ultimo (che funge anche da procuratore) avrebbe fatto saltare il passaggio del figlio alla squadra nerazzurra. Rimarrà all’Udinese? A quanto pare no visto che il suo nome è stato accostato, di prepotenza, ad un altro club che milita nella massima serie italiana.

Nonostante l’esordio nella prima giornata di campionato (fatto entrare da Sottil nel secondo tempo nella sconfitta contro la Juventus in casa), il classe 2002 sarebbe entrato nuovamente nel mirino del Napoli. Già, nuovamente, visto che già nella sessione di gennaio gli azzurri avevano mostrato un “timido” interesse nei suoi confronti. Una vera e propria trattativa, però, non è stata mai avviata.

Non è affatto un mistero che i partenopei siano rimasti molto scottati dalla vicenda che porta a Gabri Veiga. Il talento spagnolo, infatti, a solo 21 anni sta per lasciare l’Europa per sposare il “progetto” che lo porterà all’Arabia Saudita. Una scelta che ha fatto discutere, ma non infuriare il club campione di Italia che non vuole assolutamente perdere tempo. L’Ah-Ahli è ai dettagli con il Celta Vigo per l’acquisto del nazionale spagnolo Under 21.

Allo stesso tempo, però, il Napoli punterà forte sul calciatore serbo che si inserirebbe alla perfezione nei meccanismi di gioco di Rudi Garcia. Come riportato in precedenza, però, bisogna fare molto presto visto che mancano pochissimi giorni alla chiusura di questo calciomercato estivo. De Laurentiis confiderà, quasi sicuramente, negli ottimi rapporti con il patron Pozzo. Anche perché i due, in più di una occasione, hanno imbastito trattative andate poi a buon fine.