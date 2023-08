Scontro totale Juve-Napoli: botto di fine mercato

La rivalità calcistica tra Juventus e Napoli è pronta a vivere un nuovo, intrigante capitolo: i due club si affrontano per un importante colpo di mercato

Tra Napoli e Juventus non è mai corso buon sangue, sportivamente parlando, e le due squadre si sono spesso affrontate, sia in campo che fuori. Se negli scontri sul rettangolo verde le due squadre si sono spesso, soprattutto negli ultimi anni, contese titoli importanti quali Scudetti e coppe nazionali e internazionali, anche sul mercato le due società hanno dato vita a partite importanti.

Come è normale che sia per due squadre di simile livello anche sul mercato la sfida è serratissima. Le due società hanno spesso obiettivi in comune, in particolare quando si parla di calciatori importanti o di giovani talenti dai notevoli margini di crescita.

Napoli e Juventus, scontro sul mercato: Carnesecchi obiettivo comune

È questo il caso di Marco Carnesecchi, giovane portiere di proprietà dell’Atalanta considerato tra i talenti più cristallini del calcio italiano. Il classe 2000 si è messo in mostra sia in Serie B che in A con la maglia della Cremonese, dimostrando tutte le proprie qualità nonostante una squadra non all’altezza della massima serie italiana e una difesa molto poco rocciosa.

In questa stagione, in nerazzurro, il ventitreenne dovrà giocarsi il posto da titolare con Juan Musso, estremo difensore sul quale i bergamaschi hanno investito una cifra di rilievo, pari a circa 20 milioni di euro, per prelevarlo dall’Udinese soltanto due estati fa.

Sembra però che la Dea punti molto sul portiere dell’Under 21 che ha un contratto con la società orobica fino al 2026, e il cui prezzo è fissato a non meno di 20 milioni.

Ciononostante, la chiamata di una big del calibro di Juventus o Napoli è sempre affascinante e il ragazzo potrebbe decidere di fare un salto di qualità accasandosi in una di queste squadre la prossima estate. Sì, perché l’affare si farebbe soltanto nel 2024, permettendo dunque a Carnesecchi di giocare una stagione da titolare o quasi in una squadra ben più ambiziosa delle precedenti e dare prova di sé ad un livello più alto.

Per il prossimo anno, però, si prospetta un duello non indifferente per il ragazzo: i bianconeri potranno dover sostituire Wojciech Szczęsny, portiere dall’età non più verdissima e che già in questa sessione è stato vicino all’addio, con offerte dall’Arabia Saudita rifiutate dal polacco.

Anche il Napoli potrebbe dover fare un investimento in quella zona del campo, con Alex Meret che già sembrava destinato a partire questa estate, direzione Tottenham, e che sarà difficile trattenere se dovesse confermarsi ai livelli della scorsa stagione. L’eterna rivalità Napoli-Juventus continua e i tifosi delle due squadre si preparano a vivere il grande confronto sia in campo che sul mercato.