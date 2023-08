Ribaltone a sorpresa: ha detto no, resta a Napoli

Se non è un ribaltone a sorpresa allora davvero poco ci manca in merito a quello che si sta verificando nella squadra campione d’Italia

C’è un calciatore del Napoli che a quanto pare si è rifiutato di partire tanto è vero che potrebbe rimanere in azzurro. Già, potrebbe, visto che il condizionale in questi casi è assolutamente d’obbligo. Per il semplice motivo che, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, davvero tutto potrebbe succedere.

A confermare il suo rifiuto ci ha pensato direttamente un noto quotidiano estero. Anche se De Laurentiis, allo stesso tempo, cercherà in tutti i modi di provare a cedere l’atleta. Per il semplice motivo di monetizzare dalla sua cessione. E magari con quei soldi provare ad investire su un altro calciatore che potrebbe andare bene a Garcia.

Napoli, non parte più: almeno per il momento

Il Napoli è rimasto assolutamente spiazzato dalla vicenda relativa a Gabri Veiga. Stesso discorso vale anche per i tifosi che non si aspettavano assolutamente un esito negativo della trattativa. Il talento spagnolo, a soli 21 anni. è pronto a lasciare l’Europa per approdare in Arabia Saudita. Proprio in quell’Al-Ahli che si è visto rifiutare, nel giro di pochi giorni, giocatori del calibro di Piotr Zielinski e Victor Osimhen.

Una sorta di sfregio o altro? Questo non lo sapremo mai. Fatto sta che i partenopei potrebbero benissimo concentrarsi su un altro obiettivo, anche se rimangono comunque pochi giorni alla chiusura del mercato. Rimanendo sempre in tema di centrocampisti, però, spunta un altro elemento azzurro che potrebbe “rischiare” seriamente di rimanere in Campania. Da come avete ben potuto notare dall’immagine stiamo parlando di Diego Demme.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco “Bild” pare che l’ex Lipsia abbia rifiutato la destinazione che lo avrebbe riportato a “casa”. Ovvero nella Bundesliga in cui è cresciuto e diventato calciatore di livello. La squadra interessata fortemente all’acquisto del suo cartellino è l’Herta Berlino. Oppure era? Almeno per il momento ha detto di “no”. Tanto è vero che è stato rivelato anche il motivo di questo suo rifiuto.

A quanto pare il pessimo inizio della squadra tedesca non lo ha entusiasmato più di tanto a trasferirsi. Nelle prime tre giornate di campionato, infatti, la prima squadra della capitale ha totalizzato ben zero punti. Non solo: nessuna rete segnata. Insomma, un inizio assolutamente da dimenticare per una squadra che punta decisamente in alto.