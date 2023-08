Calciomercato: prendono Vidal, annuncio ad un passo

Arturo Vidal non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’annuncio è davvero ad un passo.

Lavori in corso in questi ultimi giorni di calciomercato per diverse squadre e tra i giocatori che potrebbero cambiare il club c’è anche Arturo Vidal, che non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un club ha messo nel mirino Arturo Vidal e nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità molto importanti in questa trattativa di calciomercato. Per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni per cercare di capire la fattibilità di questa operazione.

Mercato: sta firmando Vidal, ecco con chi

Arturo Vidal non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro nella sua carriera e continuerà a giocare nonostante l’età avanzata e gli ultimi anni non sicuramente ai livelli di una volta. Il cileno, comunque, è al lavoro per cercare di trovare una squadra che gli permetta di disputare un campionato di livello e nelle prossime ore saranno prese delle decisioni molto importanti. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire con chi potrà giocare il centrocampista.

L’ultima idea è quello di vedere Vidal all’Inter Miami in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da considerare visto che il cileno ha voglia di iniziare una esperienza completamente differente da quella attuale e Messi è pronto a garantire per il suo ex compagno. Si tratta di una opzione da considerare e vedremo se alla fine si arriverà o no alla fumata bianca.

Sicuramente per Vidal è una possibilità molto importante e non ci resta che capire cosa succederà nelle prossime ore. Sicuramente l’Inter Miami proverà a portare il cileno in MLS e, per questo motivo, sono in corso valutazioni per capire se alla fine ci sarà oppure no il tanto atteso annuncio.

Ultime Vidal: l’Inter Miami spinge

L’Inter Miami spinge per riuscire ad avere Vidal in questo calciomercato. Il cileno piace molto al club americano e per questo motivo si tratta di una possibilità da considerare visto che il calciatore è assolutamente pronto a questa nuova avventura.

Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca. Si tratta di una possibilità da seguire e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.