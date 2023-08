Cecilia Rodriguez, scollatura vertiginosa: tutti senza fiato

Cecilia Rodriguez lascia tutti a bocca aperta: scollatura vertiginosa per la sorella minore di Belen. Buon sangue non mente

La genetica non mente mai. La bellezza è inscritta nel corredo genetico della famiglia Rodriguez. Non solo la più nota Belen, che da anni monopolizza le riviste patinate e le pagine dei rotocalchi di gossip per la sua avvenenza e per la sua movimentata vita sentimentale, ma anche la sorella minore, Cecilia, quanto a fascino e sex appeal non è seconda a nessuna.

La ‘Cechu’, come affettuosamente è chiamata in famiglia la sorellina della dolce metà di Stefano De Martino, non ha nulla da invidiare alla famosa sorella e alle altre bellissime dello show business che impazzano nel web e nei social network.

Lo ha dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, con l’ultimo scatto postato sul suo account Instagram che, come quelli della famosa sorella, ha mandato in tilt i social network.

Cecilia Rodriguez lascia tutti a bocca aperta: scollatura da urlo

In vacanza sull’Isola di Albarella, un angolo di paradiso immerso nella natura incontaminata, insieme alla sua anima gemella, Ignazio Moser, con cui è tornata insieme dopo una breve pausa di riflessione per un presunto tradimento dell’ex ciclista, Cecilia Rodriguez sfodera le sue armi di seduzione.

Capelli neri corvini, labbra carnose e voluttuose sottolineate dal rossetto rosso fuoco, la ‘Cechu’ nello scatto in questione esibisce un décolleté da urlo, da mandare fuori di testa. Del resto, un seno così, tonico e dalla forma armonica, perfetta, non lo si ammira tanto facilmente nemmeno nei social network dove pure influencer, starlette e showgirl fanno a sportellate pur di mettere in mostra le loro ‘grazie’.

La bellezza è un dono di natura nella famiglia Rodriguez, si diceva nell’incipit. Ebbene, Cecilia ne ha dato una prova lampante. Infatti, a balzare agli occhi non è solo il suo delizioso, favoloso décolleté ma anche il suo volto su cui non è steso neanche un filo di trucco.

Una Cecilia Rodriguez in versione nature che non solo ha raccolto il plauso dei suoi follower uomini ma anche delle sue fan che nei commenti in calce al suddetto scatto evidenziano, approvandola, proprio la sua scelta di aver bandito per una volta il make up.

“Che bella senza trucco“, scrive una sua follower. Impossibile non condividere tale giudizio perché mai come in questo caso possiamo affermare senza tema di26 smentita che la ‘Chechu’ è ‘bella come l’ha fatta la sua mamma‘. Senza, cioè, trucco, filtri, photoshop e altre diavolerie tecnologiche. Insomma, una vera bellezza naturale. Purtroppo, una delle poche rimaste nell’artefatto e vanesio mondo dei social network.