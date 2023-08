Addio Juve, può firmare subito con il Napoli: i dettagli

Una pedina che la Juventus segue da tempo in ambito di calciomercato può finire in extremis al Napoli di Rudi Garcia: ecco di chi si tratta

Il Napoli è ripartito dalla sua certezza più grande. Il riferimento, ovviamente, è a Victor Osimhen, col bomber nigeriano che subito si è messo in mostra realizzando una sontuosa doppietta sul campo del Frosinone nel corso della prima gara di campionato. L’attaccante ex Lille, tra l’altro, ha raggiunto un accordo col club per il rinnovo del suo contratto.

A meno di clamorose sorprese il calciatore 24enne prolungherà la scadenza dell’accordo scritto fino al 2026 e percepirà uno stipendio superiore ai 10 milioni di euro netti all’anno. Nel nuovo contratto, inoltre, sarà presente una clausola rescissoria il cui valore dovrebbe attestarsi sui 150 milioni di euro e per il primo anno non sarà valida per i club italiani.

Insomma, mister Rudi Garcia cercherà di bissare lo Scudetto insieme al suo bomber, che ha già dimostrando all’interno del rettangolo verde di gioco di non aver esaurito il proprio desiderio di combattere. Allo stesso tempo, però, gli azzurri sono stati costretti a dover rinunciare all’obiettivo Gabri Veiga.

L’ormai ex Celta Vigo ha preferito sposare la causa dell’Al-Ahli, dove guadagnerà uno stipendio decisamente più elevato rispetto a quello che gli avrebbe garantito il patron Aurelio De Laurentiis. Un’importante scelta di vita, senza dubbio fortemente condizionata dall’aspetto economico.

In compenso il club partenopeo ha ancora a disposizione Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, al contrario di Gabri Veiga, ha declinato l’ipotesi di un ricco trasferimento in Arabia Saudita, optando per la permanenza in quel di Castel Volturno.

E adesso che succede? Considerare concluso il calciomercato in entrata del Napoli sarebbe di certo un grosso errore. Anche perché l’intenzione era quella di far arrivare il talento spagnolo a Napoli a prescindere dalla situazione inerente al futuro di Zielinski. Ragion per cui, non è affatto da escludere che gli azzurri si rendano comunque protagonisti di un altro colpo rilevante per la mediana nei giorni a venire.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis può bruciare la Juventus: colpo in extremis

Entrando più nello specifico, si tratta di una pedina che piace da tempo anche alla Juventus e milita in Serie A. Stiamo parlando del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Lo riferisce ‘Il Mattino’, secondo cui il Napoli potrebbe partire all’assalto del marocchino nelle prossime ore.

Il classe ’96, che ha compiuto 27 anni il 21 agosto, vorrebbe abbandonare la nave viola per compiere il salto di qualità. Il suo sogno sarebbe approdare alla corte di Erik ten Hag al Manchester United e l’idea di regalare Amrabat all’allenatore olandese stuzzica non poco i ‘Red Devils’.

Ma ad oggi il club inglese non ha avanzato offerte ufficiali, deve prima sfoltire un po’ la rosa. Il Napoli osserva la vicenda a distanza, pronto a bruciare la concorrenza al momento più opportuno. La stessa Juve si trova in una situazione abbastanza simile a quella dello United. E gli azzurri potrebbero riuscire ad approfittarne.