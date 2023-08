Tegola Napoli, grave infortunio e lungo stop

Brutte notizie in casa Napoli: il calciatore si è procurato un brutto infortunio e sarà costretto a uno stop di diversi mesi

Piove sul bagnato in casa Napoli. Sono giorni di grande fermento nell’ambiente azzurro. Tra i tifosi e gli addetti ai lavori sembra già lontano il ricordo dei festeggiamenti frutto della vittoria dello straordinario tricolore della scorsa stagione. Troppi gli addii dolorosi di questi mesi, da Spalletti a Giuntoli, passando per Kim. Troppo pochi i nuovi arrivi.

La questione Gabri Veiga ha dato la spallata decisiva per far riaccendere l’animo degli anti-De Laurentiis, tornati nuovamente a far sentire la loro voce contro una gestione sicuramente non priva di ombre e di scelte poco comprensibili. In tutto questo, arriva però un’altra ‘mazzata’ per ADL: un calciatore azzurro si è infatti infortunato e rimarrà a lungo lontano dai campi.

Nel calcio purtroppo gli infortuni possono capitare. Non di rado per un colpo di sfortuna un giocatore è costretto a rimanere ai box per un periodo di tempo più o meno lungo. Quando però lo stop arriva a inizio stagione, quando si ha ancora molto da dimostrare, la delusione è inevitabile.

Un grande progetto di De Laurentiis per il futuro azzurro si basa infatti molto su questo giocatore, finito improvvisamente ko. Un infortunio che non poteva essere programmato e che rischia di far saltare il piano architettato, con la consueta lungimiranza, dal patron della squadra campione d’Italia.

Infortunio in casa Napoli: ecco quando rientrerà il giocatore

Fortunatamente, si fa per dire, l’unico dell’ambiente Napoli a essere davvero colpito da questo infortunio è proprio De Laurentiis. Il presidente, che ha sempre dimostrato di vederci lungo, ha infatti lavorato in questo mercato anche per il futuro del club. Ad esempio assicurandosi quello che dovrebbe diventare il prossimo titolare tra i pali.

Meret è infatti legato alla squadra azzurra per un altro anno, con opzione a favore del club fino al 2025. Le pretendenti però per il portierone non mancano, e in caso di clamorose offerte non è detto che DeLa non possa lasciarlo andare, consapevole di essersi già assicurato il suo possibile erede.

Proprio per prepararsi a tale evenienza, ADL aveva prelevato poche settimane fa dal Bari il promettente Elia Caprile, girandolo in prestito all’Empoli per farlo crescere in Serie A in questa stagione e testarne le qualità nella massima categoria.

Purtroppo però, dopo lo sfortunato debutto con il Verona, il portiere ex Bari si è procurato una lesione alla caviglia destra. Un infortunio grave che lo costringerà a restare ai box almeno per un paio di mesi. Una vera e propria tegola anche per il Napoli. Se in questi mesi dovesse dare maggiori garanzie il suo vice, Perisan, o dovesse addirittura arrivare un altro portiere, non è detto che Caprile possa ritrovare subito il posto da titolare.

E sarebbe un vero problema per il club partenopeo, che aveva programmato di far crescere con serenità il proprio portiere in questa stagione per riportarlo eventualmente a casa il prossimo anno. Un piano che rischia a questo punto di slittare almeno di altri dodici mesi, o magari di saltare del tutto, dovessero nel frattempo cambiare ancora le cose tra Meret e il club azzurro.