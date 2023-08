Garcia ribalta il Napoli: doppia scelta che lascia di sasso

Mancano pochissime ore all’esordio casalingo della squadra campione di Italia in casa

Allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘ arriverà il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce dalla sconfitta in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I partenopei si sono allenati intensamente per preparare al meglio questa importante sfida. Allo stesso tempo il manager francese pare che abbia sciolto tutti i dubbi di formazione contro i neroverdi.

Oramai pare che non ci siano più dubbi al riguardo. Non una, ma addirittura una doppia scelta che lascia i tifosi partenopei completamente di sasso. Dal primo minuto, infatti, faranno il loro esordio due elementi chiave della vittoria dello scudetto della passata stagione.

Napoli, contro il Sassuolo ci saranno loro dal primo minuto

L’obiettivo, ovviamente, è quello di rimanere nella parte alta della classifica. Magari fino alla fine del campionato. Questo è quello che si augurano i tifosi partenopei che, scaramantici come sono, non intendono assolutamente nominare quella parola “magica”. Tutte le squadre, ovviamente, avranno un occhio di riguardo verso gli azzurri. Lo stesso Sassuolo che intende strappare dei punti preziosi in trasferta dopo la brutta figura in casa contro i bergamaschi.

Contro i ragazzi di Dionisi, però, il tecnico francese pare che abbia scelto già la formazione da schierare. Come riportato in precedenza, però, ci sono due importanti sorprese dal primo minuto. La prima, come potete notare dalla foto, è quella di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco georgiano ha saltato “volontariamente” la prima di campionato, ovvero la trasferta di Frosinone, per un problema muscolare.

Nulla di grave. Anche lo staff medico sanitario azzurro ha ribadito che non era nulla di preoccupante. Un paio di giorni di riposo ed avrebbe recuperato al meglio. Proprio come è avvenuto. Il numero 77 partirà, a meno di clamorosi colpi di scena, dal primo minuto prendendo il posto di Giacomo Raspadori che aveva anche trovato il gol in terra ciociara, ma annullato per fuorigico.

La seconda “sorpresa” è quella che porta Franck Zambo Anguissa. Il camerunense era partito dalla panchina. Fatto entrare nella ripresa (al posto di uno spento Jens Cajuste), con lui in campo la musica è nettamente cambiata. Una presenza dominante a centrocampo. Il giocatore è pronto a bissare anche questa sera. Una bella notizia anche per gli stessi sostenitori partenopei, pronti a “divertirsi” con loro in campo.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di conquistare il secondo successo di fila e concentrarsi sulla sfida della prossima settimana contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.