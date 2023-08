Tutti fanno zoom: Belen, il dettaglio è rovente

Belen Rodriguez sa come tenere sulla corda i suoi fan, la conduttrice argentina è sempre molto rovente sui social

Una presenza fissa dei social è quella di Belen Rodriguez, che non manca mai di far alzare la temperatura ai suoi follower. Un dettaglio in particolare diventa l’argomento degli ultimi giorni, diventato subito virale tra quanti la seguono.

Nel bene o nel male, non c’è settimana dove non si parli di lei. Belen Rodriguez è una delle poche donne a saper canalizzare l’attenzione in Italia, in ogni stagione e in ogni contesto. La conduttrice televisiva attende una rivalsa per la prossima stagione, l’addio a Mediaset si è consumato anche con un certo clamore.

Il gruppo televisivo punta su altri profili, l’argentina dovrà trovare ora qualcosa di ben diverso per riproporsi davanti al piccolo schermo. Per quanto riguarda gli smartphone, invece, è ancora una tra le più seguite, il suo profilo è preso d’assalto grazie a una foto che ha fatto impazzire i fan.

Belen senza intimo, fan in delirio

La conduttrice argentina è spesso immersa nella natura, non disdegna di postare foto in vari contesti e, in questo caso, il pubblico maschile è quasi a rischio infarto. Proprio perché è un’estate di caldo, Belen ha deciso bene di sfidare direttamente il self control del pubblico: Belen a cavallo senza intimo, il dettaglio manda in panico quanti la ammirano.

Abbastanza evidente come in questa foto la conduttrice abbia solo una maglietta bianca addosso, in molti hanno zoommato per avere conferma. La presentatrice argentina è sempre provocante, il pubblico maschile è dalla sua parte e non è un caso come i followers crescono a dismisura anche quando non è protagonista sul piccolo schermo.

Non a caso ha superato i 10 milioni e mezzo di fan su Instagram, ed è sempre un argomento centrale nel mondo del gossip, tra voci di crisi amorose sulla sua vita privata che tengono incollati gli appassionati del genere.

Così è un’altra foto questa che diventa virale, ma tranciando in due o quasi il pubblico sul web. Ovviamente, lodi a iosa per quanto riguarda il genere maschile, sempre più ammaliato dalla showgirl che – ormai da una quindicina d’anni – tiene la scena in Italia.

Molto più critico invece è il versante in rosa, non sono mancati commenti abbastanza mirati verso l’argentina, accusata di stare sempre in posa e di pensare a ben altro, piuttosto che allo scattare foto da finta umile.