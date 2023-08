Colpo last minute dal Milan: il Napoli ci prova

Il Napoli è pronto a provare in extremis un nuovo innesto in questi ultimi giorni di calciomercato

Il Napoli è pronto a bussare alla porta del Milan per chiedere informazioni su un calciatore che, a quanto pare, non rientra più nei piani tecnici del suo allenatore, Stefano Pioli. Una operazione che potrebbe andare in porto, anche se solamente ad una condizione. Quale? Che venga ceduto un altro elemento della rosa allenata da Rudi Garcia.

Nel caso in cui, quindi, si dovesse verificare questo possibile addio allora il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis non perderà un solo minuto in più e cercherà di piazzare questo importante colpo sul “gong”. Una trattativa che, però, potrebbe nascondere non poche insidie.

Napoli, idea sulla fascia destra: tutto dipende da Zanoli

Non è affatto un mistero che uno dei calciatori più richiesti dalle società sia Alessandro Zanoli. Il terzino destro è stato valutato ottimamente dal manager francese che gli ha garantito di essere un elemento importante della sua rosa. Ma non un titolare visto che, sulla fascia destra, c’è un certo Giovanni Di Lorenzo che, dal suo arrivo, ha sempre dominato su quella corsia.

Le richieste per il nativo di Carpi ovviamente non mancano. In Serie A ci pensano seriamente il Genoa ed il Sassuolo che potrebbero chiederlo in prestito. Anche dall’estero pensano a lui: lo Sporting Lisbona è disposto ad offrire anche una cifra che si avvicina ai 10 milioni di euro. Non è affatto un mistero che il calciatore voglia giocare ed avere il suo spazio. Tutto dipenderà da lui e dalla sua volontà.

Nel caso in cui dovesse andare via allora i campioni di Italia si fionderebbero su un “usato sicuro”. Tanto da bussare alla porta del Milan per chiedere informazioni su un calciatore che, alle spalle, ha una buona esperienza internazionale. Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Alessandro Florenzi. Il romano non è considerato una prima scelta visto che, al suo posto, gli viene preferito Davide Calabria.

Come riportato in precedenza, però, si tratta di un affare molto complicato. Per tantissimi motivi. Uno di questi (quello più importante e da non scartare) è che manca davvero poco alla chiusura del calciomercato estivo. Il 1 settembre si avvicina sempre di più. Non è da escludere, però, che questa trattativa possa essere rimandata anche alla sessione invernale di gennaio.