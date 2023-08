“Imbarazzante”, choc in casa Napoli: il messaggio scuote la città

Choc in casa Napoli. Arriva, come un fulmine a ciel sereno, il messaggio che scuote il capoluogo campano: “Imbarazzante”

Se tutte le strade portano a Roma, come recita un popolare adagio, quelle del calciomercato conducono in Arabia Saudita.

Ormai la nuova terra promessa per i calciatori, top player sul viale del tramonto e giovani in rampa di lancio, è la ricchissima Saudi Pro League.

Un esodo di talenti (anche Mohamed Salah del Liverpool è tentato dal vestire la maglia dell’Al Ittihad) di cui fa le spese anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che si è lasciato soffiare sotto il naso il talentuoso centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, dall’Al Ahli quando il classe 2002 galiziano aveva già le valigie in mano, pronto a trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Con un vero blitz i sauditi hanno scippato al club azzurro il talentuoso centrocampista spagnolo offrendogli un sontuoso quadriennale da 12.5 milioni di euro, contro i 2.2 milioni degli azzurri, e mettendo sul tavolo 40 milioni di euro per il Celta di Vigo, cioè l’intero importo della clausola rescissoria, cosa che il Napoli, fermo a 36 milioni di euro, come confermato dall’agente, Pini Zahavi, del classe 2002, non era disposto a fare.

Gabri Veiga in Arabia, il duro commento di Toni Kroos: “Imbarazzante”

Anche se, come ha precisato Pini Zahavi, “l’accordo con l’Al Ahli non è ancora chiuso ma continuiamo a parlare“, ci sono pochi dubbi, anzi non ce ne sono proprio, sul fatto che Gabri Veiga invece di quella per Napoli prenderà la strada che conduce in Arabia Saudita.

Dunque Gabri Veiga, dopo aver messo in mostra le sue enormi qualità al Celta Vigo, preferisce la montagna di soldi dei sauditi alla possibilità di far fare un salto di qualità alla propria carriera vestendo la maglia dei campioni d’Italia ed esibendosi sul prestigioso palcoscenico della Champions League.

Una scelta incomprensibile (una sorta di ‘suicidio sportivo’) per migliaia di tifosi e appassionati di tutta Europa, la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso, anzi, che fa sbottare l’ex campione del mondo Toni Kroos.

Il centrocampista tedesco del Real Madrid, in risposta a un post su Instagram nel quale il giornalista Fabrizio Romano riporta la notizia dell’accordo tra l’Al Ahli e il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga in terra saudita, ha commentato con un laconico ma eloquente ‘imbarazzante‘ la decisione di un giovane talento di andare via dall’Europa, gettando così alle ortiche la possibilità di giocare nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’, per intascare i milioni promessi dal nuovo Eldorado calcistico.