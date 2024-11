Calciomercato, Allegri incontra Giuntoli: la decisione

Massimiliano Allegri è pronto a tornare protagonista in Serie A. Spunta il retroscena dopo l’incontro con Cristiano Giuntoli: tutta la verità

Una voglia immensa di rimettersi in discussione dopo diversi mesi lontano dai campi da gioco. Allegri sta valutando così le numerose proposte arrivate: spunta il nuovo incontro con il direttore della Juventus Cristiano Giuntoli, spunta fuori tutta la verità.

Il Napoli continua a sognare in grande con il condottiero Antonio Conte. Gli azzurri hanno bloccato l’Inter sull’1-1, mentre la situazione in casa Roma è diventata davvero ricca di colpi di scena: è arrivato subito l’esonero per Ivan Juric con la dirigenza giallorossa che sta pensando ad un nuovo sostituto. Spunta l’incontro a sorpresa tra Allegri e Giuntoli come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: finalmente tutta la verità sulla prossima squadra.

Allegri torna in panchina: spunta il retroscena

Un nuovo intreccio suggestivo per conoscere da vicino il futuro di Max Allegri. L’allenatore livornese vorrebbe rientrare in corsa per trasmettere le sue idee calcistiche: pochi minuti fa il dettaglio a sorpresa per quanto riguarda la prossima squadra.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe incontrato il direttore della Juventus Cristiano Giuntoli per la prospettiva di un nuovo lavoro altrove. La Roma l’ha monitorato a lungo, ma nelle ultime ore è tornato in pole anche Rudi Garcia per un possibile ritorno nella Capitale.

Al momento non si conosce ancora con certezza la prossima squadra dell’allenatore livornese. Allegri è voglioso di rimettersi in gioco dopo l’avventura bis alla Juventus: nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro, ma Thiago Motta è ben saldo sulla panchina bianconera. I due avranno parlato di altri progetti per il futuro come riportato da Il Corriere dello Sport: finalmente è attesa la verità in ottica futura per conoscere la sua prossima destinazione.

La Roma dovrà così scegliere il prossimo allenatore in tempi brevi dandogli modo di lavorare durante la sosta Nazionale per poi affrontare subito il Napoli al Maradona. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di un possibile ritorno dell’ex allenatore del Napoli Rudi Garcia, che è stato protagonista anche sulla panchina giallorossa ai tempi di Totti.

Allegri è pronto a tornare protagonista nell’immediato presente: spunta il retroscena a sorpresa in ottica futura per sognare in grande ancora una volta dopo il suo ritorno alla Juventus.